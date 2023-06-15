"38'inci Kiraz Festivali" yarışmasının ödülleri belli oldu

Lapseki Belediyesi "38'inci Kiraz Festivali" çerçevesinde düzenlenecek kiraz yarışmasında çay bardağının boğumundan geçmeyen şampiyon kirazlarda yarışmanın ödülleri belli oldu.

FESTİVALDE ZİRAAT-900 VE DİĞERLERİ OLMAK ÜZERE İKİ FARKLI KATEGORİ YARIŞACAK

Lapseki Belediyesi "38'inci Kiraz Festivali" çerçevesinde 20 Haziran Salı günü belediye hizmet binasında yapılacak kiraz yarışmasında dereceye girecek kiraz üreticilerinin alacağı ödüler belli oldu. Festivalde Ziraat-900 ve diğerleri olmak üzere iki farklı kategoride kirazlar yarışacak.

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Kiraz yarışmasında, Ziraat 0900'de birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin, dördüncü 2 bin, beşinciye 1500, diğer çeşitlerde ise, birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin, dördüncü 2 bin, beşinciye 1500 TL para ödülü dağıtılacak.

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