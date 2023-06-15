Tunceli’de süne ve kımıl gibi zararlılarla mücadele amacıyla doğaya 600 keklik salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından ilde yaban hayatının desteklenmesi için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, süne ve kımıl gibi zararlılarla mücadele amacıyla Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde 600 keklik salımı gerçekleştirildi.

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Tunceli’de süne ve kımıl gibi zararlılarla mücadele amacıyla doğaya 600 keklik salındı

Tunceli'de yaban hayatının desteklenmesi, süne ve kımıl gibi zararlılarla mücadele amacıyla doğaya 600 keklik salımı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından ilde yaban hayatının desteklenmesi için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, süne ve kımıl gibi zararlılarla mücadele amacıyla Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde 600 keklik salımı gerçekleştirildi.

Tunceli’de süne ve kımıl gibi zararlılarla mücadele amacıyla doğaya 600 keklik salındı

600 KEKLİK DOĞAL HAYATA BIRAKILDI

Vali Mehmet Ali Özkan, "Bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz bünyesinde güzelim, güzide Tunceli topraklarımızı ve coğrafyamızı ve yaban hayatını pekiştirmek için keklik salımındaydık. İnşallah, doğaya saldığımız keklikler, güzelliklerimize güzellik katacak aynı zamanda da bizim tarımsal faaliyetlerimizde özellikle buğday ve arpa ekiminde süne ve kımıl mücadelesinde bizlere destek olacak" dedi.

Etkinliğe, Vali Özkan'ın yanı sıra Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, Pertek Kaymakamı Yunus Emre Fırat, ekipleri, köylüler ve vatandaşlar katıldı.

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KAYNAK: İHA

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