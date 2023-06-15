CZN Burak’ın annesine hapis cezası! "irtikap" davasında 2 yıl 7 ay hapse mahkum oldu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura'nın da arasında bulunduğu 3 sanıklı "irtikap" davasında 2 yıl 7 ay hapsi ile karara bağlandı.

YAYINLAMA
Google News
CZN Burak’ın annesine hapis cezası! "irtikap" davasında 2 yıl 7 ay hapse mahkum oldu

CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura'nın rüşvet aldığı iddiasıyla yargılandığı "irtikap" davasında karar açıklandı. Mahkeme, Bozbura'yı 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura'nın da arasında bulunduğu 3 sanıklı "irtikap" davası karara bağlandı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Didem Bozbura katılmadı. Mahkemede tutuksuz sanıklar Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek hazır bulundu.

Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlarını ve haklarındaki yurtdışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep ettiler.

CZN Burak’ın annesine hapis cezası! "irtikap" davasında 2 yıl 7 ay hapse mahkum oldu

KARAR AÇIKLANDI

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mazhar Alp Bozbura "irtikap" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Didem Bozbura ile Yasin Şimşek'in ise "irtikap" suçundan 2 yıl 7 ay 7'şer gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına da karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. Metin Keskin'in 7 Şubat 2020'da şikayet dilekçesi vermesi üzerine savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. İddianamede, Doç. Dr. Metin Keskin'in Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde daha önce mide kanseri teşhisi ile yatmış olan Hatice Sözanlar'ın ameliyat edilmesi gerektiğine dair görüş bildirdiği, sanık Yasin Şimşek tarafından doktor Metin Keskin adına ameliyat için hasta Hatice Sözanlar'ın yakınlarından 8 bin 500 TL paranın istediği kaydedildi. Adının kullanıldığını anlayan Doç. Dr. Metin Keskin'in şikayetçi olduğu anlatılan iddianameye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce 7 Şubat günü saat 16.00 sıralarında hasta yakını olan Soner Sözanlar seri numarası tespit edilen 3 bin 500 TL'yi, sanık Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın odasında diğer sanık Yasin Şimşek'e verirken suç üstü operasyon yapıldı. Gözaltına alınan sanık Yasin Şimşek, Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın eşi Didem Bozbura tarafından yönlendirildiğini, hasta yakınlarıyla irtibat kurduğunu ve kendisine komisyon verildiğini söyledi. Didem Bozbura ve eşi Mazhar Alp Bozbura suçlamaları reddetmişti. Üç sanık da tutuklanmıştı.

İddianamede, sanık Mazhar Alp Bozbura için "İcbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüsten" 4 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Yardımla suçlanan sanıklar Didem Bozbura ve Yasin Şimşek için ise 2'şer yıldan 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi ile birlikte tutuklu sanık Didem Bozbura, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atma şartıyla 27 Şubat'ta tahliye edilmişti. Sanıklar Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek ise infaz süresine ilişkin düzenlemeler nedeniyle 11 Nisan 2020'de tahliye edilerek haklarında imza verme şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.

Beştepe'deki Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı bitti! Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz!Beştepe'deki Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı bitti! Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz!

Tunceli’de süne ve kımıl gibi zararlılarla mücadele amacıyla doğaya 600 keklik salındıTunceli’de süne ve kımıl gibi zararlılarla mücadele amacıyla doğaya 600 keklik salındı

Hırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı, metrelerce yüksekten aşağı düştüHırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı, metrelerce yüksekten aşağı düştü

İstanbul Ticaret Odası Başkanı asgari ücrete yapılması gereken zammı açıkladı!İstanbul Ticaret Odası Başkanı asgari ücrete yapılması gereken zammı açıkladı!

İstanbul dikkat! 4 metrelik pusula denizanası görüntülendi!İstanbul dikkat! 4 metrelik pusula denizanası görüntülendi!

Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın anısı yaşatılıyorDepremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın anısı yaşatılıyor

Teröristlerin kirli oyunu!Hedef Türk-Rus ilişkilerini bozmak!Teröristlerin kirli oyunu!Hedef Türk-Rus ilişkilerini bozmak!

Aydın Büyükşehir Belediyesi üretici kadın arıcılara kovan desteği veriyorAydın Büyükşehir Belediyesi üretici kadın arıcılara kovan desteği veriyor

Korucu Mustafa Erdem'i şehit eden Mehmet Zeki İlmin isimli terörist yakalandı!Korucu Mustafa Erdem'i şehit eden Mehmet Zeki İlmin isimli terörist yakalandı!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı, metrelerce yüksekten aşağı düştü
Hırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı, metrelerce yüksekten aşağı düştü
İstanbul dikkat! 4 metrelik pusula denizanası görüntülendi!
İstanbul dikkat! 4 metrelik pusula denizanası görüntülendi!
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi kavgası katliama dönüştü!
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi kavgası katliama dönüştü!
Konya'da korkunç kaza! İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti!
Konya'da korkunç kaza! İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti!
Son Haberler
Varis Neden Olur? Genç Yaşta Varis Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Varis Neden Olur? Genç Yaşta Varis Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından skandal pankart olayı!
İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından skandal pankart olayı!
Atilla Taş'a soğuk duş! Hapse mi giriyor?
Atilla Taş'a soğuk duş! Hapse mi giriyor?
Üzüm Çekirdeği Yağı Faydaları Nedir, Ne İşe Yarar?
Üzüm Çekirdeği Yağı Faydaları Nedir, Ne İşe Yarar?
İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, izdiham yaşandı!
İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, izdiham yaşandı!
İHA muhabiri habere giderken haber oldu!
İHA muhabiri habere giderken haber oldu!
Çok Okunanlar
Yargıtay harekete geçti! HDP için bloke hazırlığı!
Yargıtay harekete geçti! HDP için bloke hazırlığı!
İYİ Parti'de istifa rüzgarları sert esmeye devam ediyor! Meral Akşener ise koltuktan kalkmama mücadelesi veriyor!
İYİ Parti'de istifa rüzgarları sert esmeye devam ediyor! Meral Akşener ise koltuktan kalkmama mücadelesi veriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu
İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, izdiham yaşandı!
İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, izdiham yaşandı!
3 işçinin yaralandığı yangındaki görüntüler kameraya yansıdı!
3 işçinin yaralandığı yangındaki görüntüler kameraya yansıdı!
Kilis’te Jandarma Teşkilatı’nın 184. kuruluş yılı etkinliklerle kutlandı, İşte o muhteşem görüntüler
Kilis’te Jandarma Teşkilatı’nın 184. kuruluş yılı etkinliklerle kutlandı, İşte o muhteşem görüntüler
Yorumlananlar
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı