Uzun Kısa Perçem Modelleri Yan Perçem Modelleri! Birbirinden Güzel Modern Perçemli Saç Modelleri

Kısa saçlarınızı biraz daha cesur bir hale getirmek isterseniz, asimetrik bir kısa perçem tercih edebilirsiniz. Bu modelde perçem, bir tarafta daha uzun olurken diğer tarafta daha kısa kesilir. Kısa saçlarınızı düz ve kısa bir perçemle tamamlayarak şık ve modern bir görünüm elde edebilirsiniz. Perçemi tarayarak düzgün bir şekilde yerleştirebilirsiniz. İşte, birbirinden güzel modern perçemli saç modelleri…

Uzun Kısa Perçem Modelleri Yan Perçem Modelleri!

Saçınızı ortadan ayırarak ve perçemi yanlara doğru tarayarak doğal ve rahat bir yan perçem yaratabilirsiniz. Saçınızı kabarık şekilde kestirerek ve yanlara doğru tarayarak hacimli bir yan perçem oluşturabilirsiniz.

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Bu model, daha dramatik bir görünüm sağlar. Unutmayın, saç stiliniz ve perçem modeliniz, yüz şeklinize, saç tipinize ve kişisel tercihlerinize bağlı olarak değişebilir. Saç kesimi uzmanınızla görüşerek, size en uygun perçemli saç modelini belirleyebilir ve tarzınıza özgü bir görünüm elde edebilirsiniz.

Yarım Topuz Perçem Modelleri

Saçınızı yarım topuz yaparak perçemi ön plana çıkarabilirsiniz. Perçemi düz ve düzgün bir şekilde yerleştirerek tarayabilirsiniz. Saç bandı ekleyerek şık bir dokunuş katabilirsiniz. Dağınık bir topuz oluşturarak perçemi serbest bırakabilirsiniz. Perçemi yanlara doğru tarayarak ve hafifçe kıvırarak romantik bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu modeller saça hareket ve dinamizm katar.

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Kısa bir bob kesimiyle düz bir perçem kombinleyerek modern ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Perçemi düzgün bir şekilde tarayarak alnınızın üzerinde yerleştirebilirsiniz. Dalgalı bir bob kesimiyle perçemi birleştirerek daha hacimli ve hareketli bir görünüm elde edebilirsiniz. Perçemi serbest bırakarak ve hafifçe kıvırarak doğal bir stil oluşturabilirsiniz. Hem günlük hem özel günler için bu kullanım mümkün.

Perçem Nasıl Kesilir? 7 Adımda Perçem

ifadenizi küçük bir dokunuş etkisiyle tamamen değiştirmenize katkı sağlayan perçem saç kesimini pratik bir şekilde yapmak istiyorsanız, kesime ilk olarak orta kısımdan başlayın. Bu size kolaylık sağlar.

"Perçem nedir?" sorusuna cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz! Perçem, yüzün önünde yer alan ve alın bölgesini kapatacak şekilde kesilen kadın saç kesim modelidir. Saçlarını kestirmek istemeyen ama bir yandan da değişiklik yapmayı arzulayanların ilk tercihi, perçem saç kesim stilidir. Sezonda yerini sağlamlaştıran saç trendleri arasında yer alan perçem, geniş bir alnı kapatarak yüzü daha dolgun göstermeye yardımcı olur. Ayrıca bakışları belirginleştirerek güzelliğinize güzellik katar. Farklı tip kesim modelleri ile her yüz şekline yakışan bu saç kesiminin nasıl kesildiğini dilerseniz daha yakından inceleyelim!

Perçem Nasıl Kesilir?

İlk olarak saçların temiz ve yıkanmış olması gerekir. Fakat unutulmaması gereken önemli detayların başında, kesim yapılırken saçların kuru olması kuralıdır. Islak saçta kesim işlemi yapmak, boyu ayarlamak adına yanıltıcı olabilir.

Perçemi burun hizası, sağ ve sol olmak üzere üç bölüme ayırın.

Kesime ilk olarak orta kısımdan başlayın. Tarağınızı kullanarak saçları düz bir şekilde yatırın ve parmaklarınızla kesmek istediğiniz uzunluğu belirleyin.

Uzunluğa karar verdikten sonra makas ile belirlediğiniz yerden, biraz da düzeltme payı bırakacak şekilde kesimi gerçekleştirin.

Sağ ve sol bölümleri de orta kısımdaki saç uzunluğu oranını göz önünde bulundurarak aynı teknikle kesmeye özen gösterin.

Kesimin düz bir şerit gibi değil de daha doğal görünmesini isterseniz, makasınızın ucuyla kâkül ya da perçem uçlarına farklı açılardan ufak kesme darbeleri atabilirsiniz.

Son bir tavsiye; eğer makasınızı dik tutarak kesim yaparsanız perçeminizi kolaylıkla inceltebilirsiniz.

Perçem Nasıl Şekillendirilir?

Perçem saç kesimine pratik bir uygulama ile şekil vermek için saçların ıslak olması önemli detayların başında yer alır. Perçem ve kâküller çok hızlı kurur. Bu durum saça şekil vermenizi zorlaştırabilir. Bu nedenle ıslak saça, fön fırçası yardımı ile hemen şekil verebilirsiniz. Dilerseniz bombeli isterseniz de düz bir şeklide kurutma makinesi yardımı ile şekil verebilirsiniz. Sağ ya da sol tarafa doğru ayılarak kolaylıkla farklı bir stile de dönüştürebileceğiniz bir kesim modelidir. Perçem ve kâküller alın bölgesine yakın olduğu için, dış etkenlerden çabuk bozulabilir. Bu nedenle sabitleyici saç spreyleri kullanarak saç modelinizi daha uzun bir süre bozulmadan kullanabilirsiniz. Saç spreyini kâküllerin altından dip kısmına doğru ve spreyi yatay şekilde tutarak uygulayabilirsiniz.