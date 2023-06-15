Atilla Taş'a soğuk duş! Hapse mi giriyor?

Atilla Taş, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada yeniden yargılandı. Taş'ın, 1 yıl 11 ay 15 günden 6 yıl 1 aya kadar hapsi istendi.

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Atilla Taş'a soğuk duş! Hapse mi giriyor?

FETÖ terör örgütünün medya yapılanmasıyla ilgili davada, kararı bozulan ve dosyası ayrılan sanık Atilla Taş'ın yeniden yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuksuz sanık Atilla Taş katılmazken, sanık avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, sanık Atilla Taş'ın "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından toplamda 1 yıl 11 ay 15 günden 6 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, savunma yapabilmek için mütalaaya karşı mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, ara kararını açıklayarak, sanık avukatına savunmasını hazırlayabilmesi için süre verilmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Atilla Taş'a soğuk duş! Hapse mi giriyor?

DAVA SÜRECİ

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili olarak, 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davayı 8 Mart 2018 tarihinde sonuçlandırdı.

Kaçak sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ve Emre Soncan hakkındaki dava ayrı bir dosya olarak ele alınmış ve tutuksuz sanık Muhterem Tanık beraat etti.

Atilla Taş dahil 13 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan beraatine karar veren heyet, Atilla Taş'ı "örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamasına rağmen bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştır. Aynı suçtan sanık Murat Aksoy ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu sanıklara adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası vermiş, 12 sanığa ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vermiştir.

Atilla Taş'a soğuk duş! Hapse mi giriyor?

YARGITAY KARARI BOZDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, davaya yapılan istinaf başvurularını 24 Ekim 2018 tarihinde değerlendirmiş ve yerel mahkemenin kararında herhangi bir usul veya esasa ilişkin aykırılık bulunmadığından dolayı kararı onaylamıştır.

Ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi, istinaf kararına yapılan itirazı değerlendirdiği 6 Mart 2020 tarihli kararında, Atilla Taş dahil tutuklu 6 sanık hakkındaki hükmü farklı nedenlerle bozmuş ve diğer sanıkların durumunu kısmen bozarak onamıştır.

Bozma kararının ardından, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu 6 sanığın tahliyesini 16 Mart 2020 tarihinde kararlaştırmıştır. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada diğer 8 sanığın bozma kararına uyulmasına hükmetmiştir.

Ayrıca, mahkeme heyeti Atilla Taş'ın dosyasının diğer sanıklarla birlikte görülmesini gerektirecek bir neden olmadığına karar vermiş ve Atilla Taş'ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçuyla ilgili yargılama izni cevabının Adalet Bakanlığı'ndan bekleneceğini ve diğer sanıklarla ilgili delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek dosyanın ayrılmasına hükmetmiştir.

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