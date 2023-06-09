CHP'de Kılıçdaroğlu krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu dış proje!

Cumhuriyetin 100. yılında, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'de ciddi bir kriz yaşanıyor.

Bu krizin kaynağı, son iki turda büyük bir yenilgi yaşayan partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Yıllar boyunca Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde alınan büyük başarısızlıklar sonucunda, partinin tabanı ve içindeki birçok isim isyan etmiş durumda ancak Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına kulak asmadı ve görevine devam etmek için MYK'yı değiştirdi.

Tüm çağrılara ve tepkilere rağmen görevine devam kararı alan CHP Genel Başkanı, artık parti içinde dışarıdan yönlendirilen bir proje olarak görülüyor.

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KILIÇDAROĞLU BİR DIŞ PROJE

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kendi web sitesinde yayınladığı son yazısında bu konuyla ilgili bir anısını paylaştı.

Eski bir diplomat ve CHP milletvekili olan bir arkadaşıyla tatil beldesinde, bir akşam yemeğinde geçen konuşmayı anlatan Fatih Altaylı, arkadaşının ona Kılıçdaroğlu'nun bir dış proje olduğunu söylediğini ifade etti.

"CHP milletvekilliği yapmış ve benim de çok sevip, saygı duyduğum bir ağabeyim ile karşılaştım. Bana 'Kemal Kılıçdaroğlu bir dış projedir. Bak kazanmamak için kendini aday gösterdi. İstifa etmez. Çünkü işi bitmedi. Yerel seçimleri kaybettirmeden bırakmaz.' dedi." Haberin Devamı

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