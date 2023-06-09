Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 100'lerce yeni kuyu açarak Türkiyede petrol üretimini arttıracak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 70 bin 76 varille son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük petrol üretim seviyesine ulaştı. TPAO'nun hedefleri doğrultusunda, yıl sonuna kadar karada 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajı gerçekleştirileceği biliniyor. Bu sondaj faaliyetleriyle birlikte günlük petrol üretimi, yıl sonunda günlük 90 bin varile çıkarılması planlanıyor.

Üretim rekoru hedefleniyor

TPAO'nun gerçekleştireceği bu sondajlar sayesinde yeni bir üretim rekoru kırılması hedefleniyor. Sondaj planlamalarında özellikle Şırnak'ın Gabar Dağı'ndaki petrol sahalarına odaklanılıyor. Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çevik Petrol Sahaları'nda önümüzdeki iki yıl içinde toplamda 80 ila 100 üretim kuyusu açılması planlanıyor.

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TPAO'nun bu faaliyetleriyle Türkiye'nin yerli petrol üretimi artırılacak, enerji bağımlılığı azaltılacak ve ülkenin ekonomisine olumlu bir katkı sağlanması hedefleniyor. Bu girişimlerle birlikte TPAO, enerji sektöründe daha güçlü ve rekabetçi bir konuma ulaşmayı hedefliyor.

TPAO'nun Gabar Sahasındaki Hedefi: Günlük 100 Bin Varil Üretim

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'daki sahalarda günlük 100 bin varil petrol üretimine ulaşmayı hedefliyor. Şu anda Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahaları'ndan günlük 15 bin varile yakın bir üretim gerçekleştiriliyor.

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Türkiye'deki Kuyu ve Üretim Verileri

2022 yılı sonunda Türkiye genelinde toplamda 5,532 kuyu bulunduğu ve bu kuyuların 10,534,898 metre sondaj yapıldığı açıklanmıştı. Bu kuyuların 2,236'sında üretim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Ayrıca 1999 yılında Türkiye'de 2,939,896 ton ham petrol üretimi gerçekleştirilmiştir.

Sondaj Çalışmaları ve Gelecek Projeler

Petrol üretimi 2020'ye kadar 2 milyon ton bandında seyrederken, 2020 yılında 3 milyon tonun üzerine çıkmıştır. 2020'de 3,202,924 tona ulaşan petrol üretimi, 2021'de 3,441,659 tona, 2022'de ise 3,583,040 tona yükselmiştir. Yeni açılan kuyularla birlikte toplam kuyu sayısı yaklaşık 6,000'e ulaşmıştır.

TPAO, yıl sonuna kadar yaklaşık 20 şehirde sondaj çalışmalarının yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca olumlu verilerin elde edildiği bölgelerde gaz ve petrol beklentileriyle ilgili sismik çalışmalara başlanması planlanıyor. Fatih sondaj gemisi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-3 kuyusunda sondaj faaliyetlerine devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi de veri toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak'ta yeni Günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni petrol bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulunduğunu açıkladı