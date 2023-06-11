CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Kılıçdaroğlu'nun organize olamamasını eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalara hızla başlarken, muhalefet cephesinde ise mağlubiyetin etkileri devam ediyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçimdeki kaybı, parti içerisinde ve Millet İttifakı'nda hareketlilik yaratmış durumda. İttifakın geleceği konusundaki belirsizlikler gündemde yer alırken, parti içerisinde de değişim ve istifa çağrıları artıyor.
Ancak Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına kulak asmayarak çözümü Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin toplu istifasını kabul etmekle buldu. Ardından CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında 'Kurultay' kararı alındı ve yeni MYK üyeleri açıklandı. Ancak, yenilenen A takımı, CHP içerisindeki gerilimi azaltma konusunda başarılı olamadı.
CHP Grup Başkanvekili izlenen adımları eleştirdi
Parti içerisindeki eksikleri bir bir sıralayan Gökhan Günaydın şu sözleri söyledi: "Pandemi dönemimizde sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcımız yoktu. Pandemide Türkiye, yatıp kalkıp sağlık konuşuyordu. Kırsal alandan yeterli oy alamadık. Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok. Biz eğer kırsal alandan oy alamadığımızı düşünüyorsak olan o koltuğu iptal mi etmeliyiz, yoksa oraya uygun bir arkadaşımızı mı yerleştirmeliyiz? Sadece bir arkadaşımızın oraya konulması da yetmez."
MYK değişimi anlamsız
Kurultay üyelerinin değiştirilmesinin hiçbir şeye faydasının olmadığını dile getiren Günay sert eleştirisine şu sözlerle devam etti:
"Değişim talebini nasıl tanımlıyoruz. Ahmet gidecek Şu ana kadar 150’nin üzerinde MYK üyesi değişti CHP’de. MYK değiştirerek bir değişim yapamıyoruz. Kaldı ki bu MYK’nın toplumun beklentilerine uygun olup olmadığı da tartışılıyor. Şu andaki tüzüğümüze göre kurultay parti meclisin seçiyor, parti meclisinin içerisinden de genel başkanımız dilediği gibi MYK üyelerini seçiyor. Parti meclisi bunu oylamayla yapsa daha isabetli mi olur, daha isabetsiz mi olur? Eğer tümüyle seçimle bir MYK olsa ben daha isabetli olabileceğini düşünüyorum. Tüzük bu yetkiyi eskiden genel sekreter açısından seçimliydi, şimdi tamamen Genel Başkanımıza vermiş. Genel Başkanımız bu yetkiyi takdiri bir yetki olarak mı kullanır, yoksa hukuki anlamda bağlı bir yetki olarak mı kullanır? Genel Başkanımız ne yaptı? Bu MYK değiştirdikten sonra toplumun değişimin beklentisini karşılamak üzere bir MYK yaptım dedi. Eğer toplum bu değişim beklentisinden tatmin olduysa orta yerde sorun yoktur, olmadıysa orta yerde bazı sorunlar vardır."