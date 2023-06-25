Wagner geri çekilme kararı aldı Rusya ile anlaştılar!

24 Haziran Cumartesi Rus askeri güçlerine başkaldıran Yevgeniy Prigoji'nin başında bulundnuğu Rus güvenlik şirketi Wagner, geri çekilme kararı aldı.

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Yevgeniy Prigojin, Wagner özel askeri şirketinin kurucusu olarak bilinir. Bir darbe girişimiyle Rostov kentinin kilit bölgelerini ele geçirmişti. Ancak Belarus'un arabuluculuğuyla bu girişim durduruldu ve Wagner savaşçıları geri çekildi. Prigojin, savaşçılarıyla birlikte Rostov kentinden ayrıldı.

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Lukaşenko arabuluculuk yaptı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Belarus Devlet Başkanlığı basın servisine göre Prigojin, Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti.

Lukaşenko’nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı, söz konusu taslak Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeriyor. Bu taslak ayrıca, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsıyor.

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Saha kamplarına geri çekildiler

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, bir açıklama yaparak Wagner konvoyunun Rostov'dan ayrıldığını ve saha kamplarına doğru hareket ettiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner'in Rostov-Na-Donu'daki askeri karargahtan ayrıldığı ve tüm askeri teçhizatını da şehirden çıkardığı görüldü.

Rostov'da ise Wagner destekçisi sivillerin, geri çekilen Wagner birliklerine sevgi gösterilerinde bulunduğu bildirildi. Bazı gençlerin Wagner bayraklarıyla sokaklarda dolaşıp "Wagner" sloganları attığı belirtildi.

Ayrıca, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Yevgeniy Prigojin'in Rostov-Na-Donu'dan arabayla ayrıldığına dair görüntülerin de sosyal medyada paylaşıldığı ifade edildi.

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'ADALET YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ TAMAMLADIK'

Prigojin'in sözleri şöyle:

"PMC Wagner'i dağıtacaklardı. 23 Haziran'da Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. Moskova'dan yaklaşık 200 kilometre uzağa bir günde yürüdük. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık. .Artık kanın dökülebileceği an geldi. Bu yüzden taraflardan birinin Rus kanı dökmesinin sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre sahra kamplarına gidiyoruz."

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KAYNAK: İHA

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