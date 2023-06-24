Rusya krizi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama! "Irkçılar güç ve para için birbirlerini ısırmaya başladılar."

Wagner grubunun lideri Prigojin'in iddiasına göre Rus ordusu, cephe gerisindeki güçlerini vurdu. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı bu iddiayı yalanladı. Bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan ise "İzliyoruz" şeklinde bir paylaşım geldi.

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Rusya krizi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama! "Irkçılar güç ve para için birbirlerini ısırmaya başladılar."

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Moskova arasında gerginlik yaşanıyor. Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında iplerin koptuğu belirtiliyor.

Prigojin, Rus ordusunun Wagner güçlerini cephe gerisinde vurduğunu iddia etti. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, bu iddiaları yalanladı.

Durum daha da karmaşıklaşarak Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin açıklamalarıyla tırmandı. Güvenlik servisi, Wagner'in lideri Prigojin'in açıklamalarının Rusya'da silahlı bir çatışma başlatma çağrısı olduğunu ifade etti.

'UKRAYNA' İZLİYORUZ

Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, "Irkçılar güç ve para için birbirlerini ısırmaya başladılar. Yaşananlar, uzun süredir konuştuğumuz konuları teyit ediyor" ifadelerini kullanarak, Ukrayna ordusuna da "durumdan yararlanma" mesajı verdi.

Rusya krizi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama! "Irkçılar güç ve para için birbirlerini ısırmaya başladılar."

Budanov, "Batılı ortakların yetersiz yardımına rağmen Ukrayna ulusunun dayanıklılığı ve cesareti Rus saldırganlığının en zor günlerinden kurtulmaya yardımcı oldu. Şimdi söz, işgalcilerin omuzlarında Ukrayna'yı ve güçlü, yenilmez ve şanlı ülkemizin bir parçası olmak isteyen bölgeleri özgürleştirecek olan eğitimli saldırı tugaylarımızdadır" dedi.

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