Wagner Rus uçağını ve helikopterini düşürdü! Rusya'da iç savaş resmen başladı!

Rusya'da iç savaş resmen başladı!. Wagner Rus uçağını düşürdü, sıcak çatışmalar sürüyor!

YAYINLAMA
Google News
Wagner Rus uçağını ve helikopterini düşürdü! Rusya'da iç savaş resmen başladı!

Wagner adlı özel askeri birlik, Voronezh şehrinde Rus kuvvetlerine ait bir helikopterin düşürdüğünü iddia etti. Bahsedilen iddia henüz doğrulanmamış olsa da helikopterin düşme anına dair görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Rusya'da Wagner isimli özel askeri birlikle ilgili bir kriz yaşanıyor. Putin yönetimine başkaldıran Wagner, Rostov şehrini kuşattı. Söz konusu paramiliter grup ağır silahlarını kenti işgal etmek için bazı kamu binalarına doğrulttu.

Gelişmeler merakla takip edilirken Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Moskova otoyolunda bir helikopterin Wagner tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Rusya'da iç savaş resmen başladı! Wagner "Yeni bir lidere ihtiyaç var, hepimiz ölmeye hazırız!"Rusya'da iç savaş resmen başladı! Wagner "Yeni bir lidere ihtiyaç var, hepimiz ölmeye hazırız!"

Son dakika! Wagner Rus uçağını düşürdü!Son dakika! Wagner Rus uçağını düşürdü!

Yevgeniy Prigojin kimdir, nereli? Prigozhin'in geçmişi nasıl?Yevgeniy Prigojin kimdir, nereli? Prigozhin'in geçmişi nasıl?

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun denizdeki çok özel görüntüleri ortaya çıktı! İşte o görüntüler!Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun denizdeki çok özel görüntüleri ortaya çıktı! İşte o görüntüler!

Rusya krizi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama! "Irkçılar güç ve para için birbirlerini ısırmaya başladılar."Rusya krizi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama! "Irkçılar güç ve para için birbirlerini ısırmaya başladılar."

Putin darbe girişimi sonrası ilk defa konuştu! Cezası ağır olacak!Putin darbe girişimi sonrası ilk defa konuştu! Cezası ağır olacak!

ABD'den Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili ilk açıklama geldi! Joe Biden'da yakından takip ediyor!ABD'den Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili ilk açıklama geldi! Joe Biden'da yakından takip ediyor!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kadirov açıkladı, Çeçenler tarafını seçti! Rusya'nın birliğini korumak için!
Kadirov açıkladı, Çeçenler tarafını seçti! Rusya'nın birliğini korumak için!
Rusya'da iç savaş resmen başladı! Wagner "Yeni bir lidere ihtiyaç var, hepimiz ölmeye hazırız!"
Rusya'da iç savaş resmen başladı! Wagner "Yeni bir lidere ihtiyaç var, hepimiz ölmeye hazırız!"
Yevgeniy Prigojin kimdir, nereli? Prigozhin'in geçmişi nasıl?
Yevgeniy Prigojin kimdir, nereli? Prigozhin'in geçmişi nasıl?
Rusya krizi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama! "Irkçılar güç ve para için birbirlerini ısırmaya başladılar."
Rusya krizi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama! "Irkçılar güç ve para için birbirlerini ısırmaya başladılar."
Son Haberler
Wagner Rus uçağını ve helikopterini düşürdü! Rusya'da iç savaş resmen başladı!
Wagner Rus uçağını ve helikopterini düşürdü! Rusya'da iç savaş resmen başladı!
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun denizdeki çok özel görüntüleri ortaya çıktı! İşte o görüntüler!
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun denizdeki çok özel görüntüleri ortaya çıktı! İşte o görüntüler!
Putin darbe girişimi sonrası ilk defa konuştu! Cezası ağır olacak!
Putin darbe girişimi sonrası ilk defa konuştu! Cezası ağır olacak!
ABD'den Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili ilk açıklama geldi! Joe Biden'da yakından takip ediyor!
ABD'den Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili ilk açıklama geldi! Joe Biden'da yakından takip ediyor!
Putin darbe girişimi sonrası ilk defa konuştu! Cezası ağır olacak!
Putin darbe girişimi sonrası ilk defa konuştu! Cezası ağır olacak!
ABD'den Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili ilk açıklama geldi! Joe Biden'da yakından takip ediyor!
ABD'den Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili ilk açıklama geldi! Joe Biden'da yakından takip ediyor!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artıyor! İşte 24 Haziran Cumartesi hava tahmin raporu
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artıyor! İşte 24 Haziran Cumartesi hava tahmin raporu
Özkan Uğur sevenlerini üzdü! Yoğun bakımdaydı! doktorundan açıklama geldi!
Özkan Uğur sevenlerini üzdü! Yoğun bakımdaydı! doktorundan açıklama geldi!
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun denizdeki çok özel görüntüleri ortaya çıktı! İşte o görüntüler!
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun denizdeki çok özel görüntüleri ortaya çıktı! İşte o görüntüler!
Son dakika: Rusya'da darbe mi oluyor? Wagner'den Rusya'ya savaş ilanı!
Son dakika: Rusya'da darbe mi oluyor? Wagner'den Rusya'ya savaş ilanı!
Paralı asker grubu Wagner, Rusya'ya savaş ilan etti! Gözler Putin'e çevrildi!
Paralı asker grubu Wagner, Rusya'ya savaş ilan etti! Gözler Putin'e çevrildi!
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith Türkiye'yi övdü! "Türkiye'nin İttifak ile olan güvenlik ilişkisi büyük beğeni topluyor!"
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith Türkiye'yi övdü! "Türkiye'nin İttifak ile olan güvenlik ilişkisi büyük beğeni topluyor!"
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor