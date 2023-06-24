Wagner Rus uçağını ve helikopterini düşürdü! Rusya'da iç savaş resmen başladı!

Wagner adlı özel askeri birlik, Voronezh şehrinde Rus kuvvetlerine ait bir helikopterin düşürdüğünü iddia etti. Bahsedilen iddia henüz doğrulanmamış olsa da helikopterin düşme anına dair görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Rusya'da Wagner isimli özel askeri birlikle ilgili bir kriz yaşanıyor. Putin yönetimine başkaldıran Wagner, Rostov şehrini kuşattı. Söz konusu paramiliter grup ağır silahlarını kenti işgal etmek için bazı kamu binalarına doğrulttu.

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Russian channels report that Wagner shot down a Russian Defense Ministry plane. Voronezh region! pic.twitter.com/7vcIZ8TRnO Haberin Devamı June 24, 2023

Gelişmeler merakla takip edilirken Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Moskova otoyolunda bir helikopterin Wagner tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

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