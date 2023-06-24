Rusya'da iç savaş resmen başladı! Wagner "Yeni bir lidere ihtiyaç var, hepimiz ölmeye hazırız!"

Rus Hava Kuvvetleri, Voronej'den Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri konvoyunu hedef almaya başladı. Wagner, Rusya'da resmi olarak iç savaşın başladığını duyurdu.

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Rusya'da iç savaş resmen başladı! Wagner "Yeni bir lidere ihtiyaç var, hepimiz ölmeye hazırız!"

Wagner, Putin'in yanlış tercihler yaptığını ve yakın bir gelecekte Rusya'nın yeni bir liderine ihtiyaç duyacağını ifade etti. Yevgeni Prigozhin, Wagner grubunun üyelerinin tamamının, Rus Ordusu'na karşı başlatılan isyan sürecinde "canlarını feda etmeye hazır olduklarını" belirttiği bir açıklama yayımladı. Bu beyan Telegram üzerinden duyuruldu.

ÖLMEYE HAZIRIZ

Prigozhin "Hepimiz ölmeye hazırız. 25 bin kişinin tümü ve daha sonra 25 bin daha" dedi ve "Rus halkı için" harekete geçtiklerini savundu.

"Onbinlerce Rus askerinin hayatını karartan delikanlılarımızı yok edenler cezalandırılacaktır. Kimsenin direniş göstermemesini rica ediyorum..."

Wagner'den yapılan açıklamada Rusya'da iç savaşın resmen başladığı duyuruldu.

Rusya'da iç savaş resmen başladı! Wagner "Yeni bir lidere ihtiyaç var, hepimiz ölmeye hazırız!"

WAGNER KUZEYE İLERLİYOR!

Öte yandan bir tümen Rus ordusu mensubunun Wagner tarafına geçtiği iddia ediliyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı Wagner kuvvetlerinin başkent Moskova'ya ulaşmak için Voronezh eyaletinden kuzeye doğru ilerlemeye çalıştığını açıkladı.

Wagner'in ayrıca devlet binalarını kuşattığı ve Rus ordusuna ait bir helikopter ve uçağı düşürdüğü belirtiliyor.

Rusya'da iç savaş resmen başladı! Wagner "Yeni bir lidere ihtiyaç var, hepimiz ölmeye hazırız!"

ASKERİ ÖNLEMLER ALINDI

Rusya'nın Voronezh bölgesi valisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Wagner paralı asker grubunun silahlı isyanı sonrasında ilan edilen terörle mücadele operasyonu kapsamında ordunun bölgede "gerekli askeri önlemleri" aldığını söyledi.

Bir Rus güvenlik kaynağı Reuters'e Wagner savaşçılarının Moskova'nın yaklaşık 500 km (310 mil) güneyindeki Voronezh kentindeki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirdiğini söylemişti.

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