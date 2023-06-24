Paralı asker grubu Wagner, Rusya'ya savaş ilan etti! Gözler Putin'e çevrildi!

Rus paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun lideri Prigojin, Rus ordusunun Wagner kamplarını vurduğunu, Wagner üyelerinin de Ukrayna sınırını geçerek Rusya'ya ilerlediğini öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Prigojin'in iddiasını yalanladı, isyana karşı önlemler aldı.

Prigojin hakkında silahlı isyana teşvik suçundan dava açıldı, Moskova ve bazı bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi.

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Peskov, "Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar, daha önce kendilerine verilen talimatların uygulanması kapsamında alınan tedbirler hakkında sürekli olarak devlet başkanına rapor veriyor." dedi.

Peskov, Başsavcı İgor Krasnov'un da Wagner'in "silahlı isyan" teşebbüsüyle ilgili başlatılan ceza davası hakkında Putin'e rapor sunduğunu da belirtti.

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