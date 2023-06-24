ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith Türkiye'yi övdü! "Türkiye'nin İttifak ile olan güvenlik ilişkisi büyük beğeni topluyor!"

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith, çevrim içi bir toplantıda NATO ittifakı ve Türkiye ortaklığı konularını değerlendirdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith, Türkiye'deki seçim sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik ederek, Türk halkının seçtiği hükümetle çalışmayı ve ikili ilişkileri derinleştirmeyi dört gözle beklediklerini ifade etti.

Büyükelçi Smith, Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO zirvesinin çok güçlü ve çeşitli sonuçlara sahip olacağını vurguladı.

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Transatlantik güvenliğin güçlendirilmesinin yolunun "İsveç'i NATO'nun tam üyesi olarak kabul etme sürecini tamamlamak" olduğunu belirten Smith, İsveç'in "teröre yaklaşımında önemli değişiklikler yaparak Türkiye'nin endişelerine yanıt verdiğini" savundu.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith, Vilnius Zirvesi öncesinde yaptığı ön değerlendirmede çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Büyükelçi Smith'in belirtilen konularla ilgili ifadeleri:

GELECEĞİNE İNANIYORUZ

Ukrayna'nın katılımıyla ilgili olarak, Smith Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin zirveye fiziksel olarak katılıp katılmayacağı konusunda "Geleceğine inanıyoruz, bize katılacağını umuyoruz" dedi. Ayrıca, NATO'nun Ukrayna'nın NATO müttefikleriyle eşit olarak masaya oturmasına izin verecek yeni bir "NATO Ukrayna Konseyi"nin ilan edileceğini ifade etti.

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İsveç'in NATO'ya kabulüyle ilgili olarak, Smith İsveç'in NATO'ya kabul edilmesi durumunda, bu durumun F-16 sürecini hızlandırabileceğini belirtti. Ayrıca, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 alma ve filosunu modernize etme çabalarını desteklediğini ve bunun Türkiye, ABD ve NATO'nun çıkarına olduğunu söyledi.

Karadeniz Tahıl Girişimi hakkında, Smith Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının başından beri küresel ölçekte önemli bir anlaşmayı sağlamak için etkili bir rol oynadığını belirtti. Türk hükümetindeki insanlara bu alandaki çabaları için minnettar olduklarını ve devam etmelerini dilediklerini ifade etti. Ayrıca, Rusya'nın tahıl akışını yavaşlattığını ve tırmandırma siyaseti yürüttüğünü dile getirerek, bu tırmandırma siyasetini sorumsuz ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE BEĞENİ TOPLUYOR

Türkiye'nin Kosova'daki NATO katkısıyla ilgili olarak, Smith hem ABD ile Türkiye arasındaki ikili güvenlik ilişkisini hem de Türkiye'nin NATO ile olan genel güvenlik ilişkisini büyük bir beğeniyle karşılandığını ifade etti. Türkiye'nin Ukrayna'ya sağladığı destekten terörle mücadeleye, Balkanlar'daki finans işbirliğine kadar birçok alanda kritik bir rol oynadığına dikkat çekti ve bunların NATO'daki tüm müttefikler tarafından büyük ölçüde takdir edildiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı özel görüşme hakkında ayrıntılara giremeyeceğini ifade etti.

Türk hükümetinin İsveç'ten talep ettiği teröristlerin iadesi konusundaki yorumlarının sorulması üzerine Smith, İsveç'in terörle mücadele yasasını yürürlüğe koyduğunu ve bu adımın ileriye doğru büyük bir adım olduğunu söyledi. Ancak bu yasanın uygulanmasının zaman alabileceğini savundu ve bu konunun İsveç hükümetine yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ZAPORİJYA'DA (NÜKLEER SİLAH) BU TÜR BİR KULLANIMIN YAKIN OLDUĞUNA DAİR İŞARET GÖRMÜYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyasyon sızıntısı içeren bir terör saldırısı senaryosunu değerlendirdiğine ilişkin iddialar hakkında, Smith "Rusya'nın herhangi bir nükleer santrale zarar vermekle tehdit ettiğini gördüğümüzde çok endişeleniyoruz" ifadesini kullandı. Ancak Zaporijya'da böyle bir nükleer silah kullanımının "yakın olduğuna dair herhangi bir işaret görmediklerini" belirtti. Zaporijya çevresindeki durumu yakından takip ettiklerini ve takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Böyle bir durumda NATO'nun nasıl yanıt vereceği sorulduğunda, Smith NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya verdiği desteğin devam ettiğini ifade etti. Ancak konuya ilişkin daha spesifik bir yanıt vermekten kaçındı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vilnius'ta ikili görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soruya, Smith böyle zirvelerde ikili görüşmelerin yapılabildiğini ancak bu konuda detaylı bilgi veremeyeceğini belirtti.

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