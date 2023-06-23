Gazeteci İsmail Saymaz değişim mesajı veren İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanlığı için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kurban Bayramı sonrasına hazırlanarak bir manifesto açıklayacağını belirtti. Saymaz'ın bugünkü yazısında, İmamoğlu'nun dün gazetecilerle yaptığı toplantıda yaptığı açıklamalardan dikkat çeken noktalara değindi.
'İmamoğlu bayramdan sonra harekete geçecek'
Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugün kaleme aldığı yazısında Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına dair hareketleri, atacakları adımlar hakkında açıklamalarda bulundu Saymaz yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma ekibinin Kurban Bayramı sonrasına hazırlandığını ve bir manifesto açıklayacaklarını yazdı.
“İmamoğlu ve yakın çalışma ekibi, Kurban Bayramı sonrasına hazırlanıyor. Değişim manifestosu hazırlandıktan sonra İmamoğlu, CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle bir araya gelecek. Manifestosunu topluma açacak. Sonra siyasi kadrosunu ilan edecek. Bu kadro ilçe ve il kongrelerinde gerekirse liste çıkaracak.
İmamoğlu, dün ‘Adayım’ demedi. Ancak akıbeti o da görüyor. Kılıçdaroğlu'nun geri çekilmeyeceği artık anlaşıldığına göre şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor.”
İmamoğlu il başkanlarının ortak metnini eleştirdi
İsmail Saymaz kalem aldığı yazısında geçtiğimiz günlerde 81 il başkanının ortak olarak açıkladığı metin ile ilgili Ekrem İmamoğlu'nun bildiriye olumlu bakmadığını, eleştirdiğini söyleyen cümlelere yer verdi
"İmamoğlu, il başkanları bildirisini de eleştirdi. Bildiriyi dört il başkanının hazırladığını vurgulayarak, “Bu metnin 81 il başkanının kabul edebileceği ya da fayda sağlayabileceği içerik olduğunu düşünmüyorum” dedi.
Bildiride, kendisine imada bulunulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
“İmalı ifadelerin il başkanlarının ortaya koyacağı bir açıklama metinine yakışır olduğunu düşünmüyorum. 81 il başkanının aynı görüşte olduğu düşünmüyorum.”
KAYNAK: Sözcü Gazetesi
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