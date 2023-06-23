Gazeteci İsmail Saymaz değişim mesajı veren İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı!

Gazeteci İsmail Saymaz değişim çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarına bayramdan sonra başlayacağına işaret eden bir yazı kaleme aldı.

YAYINLAMA
Google News
Gazeteci İsmail Saymaz değişim mesajı veren İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanlığı için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kurban Bayramı sonrasına hazırlanarak bir manifesto açıklayacağını belirtti. Saymaz'ın bugünkü yazısında, İmamoğlu'nun dün gazetecilerle yaptığı toplantıda yaptığı açıklamalardan dikkat çeken noktalara değindi.

Gazeteci İsmail Saymaz'dan dikkat çekici İmamoğlu açıklaması

'İmamoğlu bayramdan sonra harekete geçecek'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugün kaleme aldığı yazısında Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına dair hareketleri, atacakları adımlar hakkında açıklamalarda bulundu Saymaz yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma ekibinin Kurban Bayramı sonrasına hazırlandığını ve bir manifesto açıklayacaklarını yazdı.

“İmamoğlu ve yakın çalışma ekibi, Kurban Bayramı sonrasına hazırlanıyor. Değişim manifestosu hazırlandıktan sonra İmamoğlu, CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle bir araya gelecek. Manifestosunu topluma açacak. Sonra siyasi kadrosunu ilan edecek. Bu kadro ilçe ve il kongrelerinde gerekirse liste çıkaracak.

İmamoğlu, dün ‘Adayım’ demedi. Ancak akıbeti o da görüyor. Kılıçdaroğlu'nun geri çekilmeyeceği artık anlaşıldığına göre şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor.”

Gazeteci İsmail Saymaz'dan dikkat çekici İmamoğlu açıklaması

İmamoğlu il başkanlarının ortak metnini eleştirdi

İsmail Saymaz kalem aldığı yazısında geçtiğimiz günlerde 81 il başkanının ortak olarak açıkladığı metin ile ilgili Ekrem İmamoğlu'nun bildiriye olumlu bakmadığını, eleştirdiğini söyleyen cümlelere yer verdi

"İmamoğlu, il başkanları bildirisini de eleştirdi. Bildiriyi dört il başkanının hazırladığını vurgulayarak, “Bu metnin 81 il başkanının kabul edebileceği ya da fayda sağlayabileceği içerik olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Bildiride, kendisine imada bulunulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“İmalı ifadelerin il başkanlarının ortaya koyacağı bir açıklama metinine yakışır olduğunu düşünmüyorum. 81 il başkanının aynı görüşte olduğu düşünmüyorum.”

KAYNAK: Sözcü Gazetesi

CHP'nin inandırıcılık sorunu: İsmail Saymaz'dan sert eleştiriCHP'nin inandırıcılık sorunu: İsmail Saymaz'dan sert eleştiri

AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldiAK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi

İmamoğlu yine değişim dedi! Fikrim net, değişim olmak zorunda!İmamoğlu yine değişim dedi! Fikrim net, değişim olmak zorunda!

Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"

Erdoğan İstanbul'u istiyor, İmamoğlu'na Fetret devri göndermesiErdoğan İstanbul'u istiyor, İmamoğlu'na Fetret devri göndermesi

İSPARK otoparklara İmamoğlu'nun onayıyla yüzde 60'tan fazla zam talebi için istek oluşturduİSPARK otoparklara İmamoğlu'nun onayıyla yüzde 60'tan fazla zam talebi için istek oluşturdu

İBB Meclisi toplantısında Ekrem İmamoğlu’na Başakşehir'deki yangın hakkında eleştiriler yükseldiİBB Meclisi toplantısında Ekrem İmamoğlu’na Başakşehir'deki yangın hakkında eleştiriler yükseldi

İmamoğlu davasında yeni gelişme! Hakim davayı bu nedenden dolayı erteledi!İmamoğlu davasında yeni gelişme! Hakim davayı bu nedenden dolayı erteledi!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Değişim Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi birleşti
Türkiye Değişim Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi birleşti
Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt verdi! 6'lı değil 26'lı masa kurarım!
Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt verdi! 6'lı değil 26'lı masa kurarım!
Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi! CHP'de sular durulmuyor!
Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi! CHP'de sular durulmuyor!
Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz
Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz
Son Haberler
Arnavutköy’de pes dedirten hırsızlık: Büyükler oyaladı, çocuk çaldı!
Arnavutköy’de pes dedirten hırsızlık: Büyükler oyaladı, çocuk çaldı!
Aziz Yıldırım açtı ağzını yumdu gözünü! Ben adayım bunu bil!
Aziz Yıldırım açtı ağzını yumdu gözünü! Ben adayım bunu bil!
Gazeteci İsmail Saymaz değişim mesajı veren İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı!
Gazeteci İsmail Saymaz değişim mesajı veren İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı!
Nusret, Newyork'un en kötü restoranı iddialarına cevap verdi! Mekanı kapatma sebebini açıkladı!
Nusret, Newyork'un en kötü restoranı iddialarına cevap verdi! Mekanı kapatma sebebini açıkladı!
CHP'nin inandırıcılık sorunu: İsmail Saymaz'dan sert eleştiri
CHP'nin inandırıcılık sorunu: İsmail Saymaz'dan sert eleştiri
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler partiden istifa ettiğini duyurdu!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler partiden istifa ettiğini duyurdu!
Çok Okunanlar
Arnavutköy’de pes dedirten hırsızlık: Büyükler oyaladı, çocuk çaldı!
Arnavutköy’de pes dedirten hırsızlık: Büyükler oyaladı, çocuk çaldı!
Nusret, Newyork'un en kötü restoranı iddialarına cevap verdi! Mekanı kapatma sebebini açıkladı!
Nusret, Newyork'un en kötü restoranı iddialarına cevap verdi! Mekanı kapatma sebebini açıkladı!
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Rus gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anlatan belgesel
Rus gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anlatan belgesel
Bakan Uraloğlu: “Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesi Pekin’den Londra’ya uzanan doğu-batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacak”
Bakan Uraloğlu: “Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesi Pekin’den Londra’ya uzanan doğu-batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacak”
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"