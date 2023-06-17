Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"

Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da ulaşım çilesi devam ediyor. Metrobüs ve İETT otobüslerinin sık sık arıza ve kaza yapması, ayrıca Metrolarda çalışmayan asansörler, ve yürüyen merdivenler yüzünden yaşlı insanların adeta sürünerek metrolara binmeye çalışması tepkilere neden oldu.

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Ekrem İmamoğlu'nu seçildiği günden itibaren yaklaşık dört yıla aşkın İstanbul'a hizmet yapmayı bir kenara koyup, ülkenin genel siyasetiyle meşkul olması, özellikle ulaşımda yaşanan çileler İstanbul halkını bıktırma noktasına getirdi.

Bu gün Uzunçayır metrosunda çalışmayan asansör ve yürüyen merdivenler yüzünden yaşlı bir insanın adeta sürünerek metroya ulaşmaya çalışması sosyal medyada gündem olup çok sert tepkilere neden oldu.

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"SİZİN YATACAK YERİNİZ YOK"

Bir vatandaş sosyal medya hesabından " Seçildiğiniz günden itibaren bu şehrin insanlarına zulüm çektiren sizin yatacak yeriniz yok" yok diyerek paylaşımına çok eleştiri yorum gelmesi gözlerden kaçmadı.

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