Bu ülkelerde tecavüz oranları patladı! LGBT detayı dikkat çekti

Dünya üzerindeki birçok ülkede her yıl binlerce kişi tecavüze uğruyor. Küresel bir sorun haline gelen tecavüz olayları, günümüzde yüzlerce yasal düzenleme ile engellenmeye çalışılmasına rağmen, dünyanın her yerinde yaşanmaya devam ediyor.

Batı listenin önünü çekiyor

World Population Review (WPR) adlı internet sitesinin raporuna göre 2023 yılında dünyada en çok tecavüz suçunun işlendiği ülkeler dünyanın en gelişmiş Batılı ülkeleri olarak listeleniyor. 104 ülkenin yer aldığı listede 1. sırayı Afrika ülkelerinden Botsvana alırken Türkiye listenin 71. sırasında yer alıyor. Aynı listede İsveç, Avustralya, Belçika, ABD, Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda gibi ülkeler demokrasi ve insan haklarının sözde en gelişmiş olduğu ülkeler listenin başında yer alıyor. WPR raporuna göre İsveç'te her 100 bin kişiden 63.54'ü cinsel saldırıya maruz kalırken, Avustralya'daki insanların 28.60'ı, Belçika'daki insanların 27.92'si, ABD'dekilerin 27.31'i, Birleşik Krallık'taki insanların ise 27.29'u cinsel saldırıya uğruyor.

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LGBT DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Refah ve özgürlükler konusunda sözde dünyanın ilk sıralarında yer alan ülkelerin tecavüz oranlarında da ilk sıralarda yer alması ve bu ülkelerde LGBT sapkınlığına müsaade edilmesi ise dikkat çekiyor. Tecavüz listesinde ilk sıralarda yer alan gelişmiş ülkelerin birçoğunda eşcinsel evliliklere devlet tarafından izin veriliyor.

Afrika listenin başında

Tecavüzün en yaygın olduğu kıta ise açık ara Afrika oldu. Afrika ülkelerinden Botsvana her 100 bin kişiden 92.93'ünün tecavüzde uğradığı ülke olarak ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yine Afrika ülkelerinden Lesotho 82.68'le, kıtanın en modern ülkesi olan Güney Afrika ise 72.10 oranıyla 3. sırada yer aldı. Güney Afrika’da 2020 yılında 66 bin 196 kişi zorla cinsel ilişki mağduru oldu. Bu alanda Güney Afrika’nın hemen ardından Botsvana gelmişti.

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