FETÖ yöneticisi yakalandı! Gri kategoride aranıyordu

Gri kategorideki terörist yakalandı

İstanbul’da örgüt derneklerinde para aklaması ve örgütün Türkmenistan’daki yapılanmasında yer aldığı faaliyetleri nedeniyle sözde örgüt yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriye Cerit yakalandı.

Şahsın, terör örgütünün Marmara Bölgesi’ndeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı ve önceki yıllarda da Trabzon ve Van’da örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı tespit edildi.

6 yıldır aranan firari yakalandı

Örgütün adalet yapılanmasında faaliyet gösteren ve 2017 yılından beri aranan Y.T. ile bu şahsa yardım ettiği değerlendirilen A.C. de yakalandı.

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Aramalarda, 1 adet sahte kimlik, 3 bin 300 dolar, 180 euro ve çok sayıda dijital materyale de el kondu.

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