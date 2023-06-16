FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’ya mahkeme tarafından verilen ceza belli oldu

MİT tarafından Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Orhan İnandı ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından karar öncesi sanık İnandı'ya söz verdi. ByLock programı kullanmadığını iddia eden sanık İnandı, bugüne kadar çalıştığı eğitim kurumlarının terörle bağlantısının bulunmadığını söyledi. Kırgızistan vatandaşı olduğunu, kanun dışı bir şey yapmadığını belirten İnandı, "Tanıkların hepsi benim illegal bir şey yaptığıma dair bir beyanda bulunmadı. Kırgızistan'da herkes beni tanır, oranın vatandaşıyım ben. Kanun dışı hiçbir şey yapmadım. Kullandığım iddia edilen ByLock programını kesinlikle kabul etmiyorum. Varsa böyle bir uygulama iddia makamını bunu ispatlamaya davet ediyorum. Ben madem suçluydum siz Interpol'e neden başvurmadınız? Niçin ben Interpol üzerinden getirilmedim. Hiçbir yasa dışı eylemde bulunmadım. Türkiye'de okuduğum ve çalıştığım yıllarda yasal olmayan hiçbir faaliyette bulunmadım. Ülkemizi sevdiğimiz için bugün buradayım ama bundan gurur duyuyorum" dedi.

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"Ben ne yaptıysam ülkem için yaptım"

Son sözünde suçsuz olduğunu ve yaptıklarını ülke için yaptığını iddia eden sanık İnandı, "Hayatım boyunca suç olabilecek hiçbir faaliyette bulunmadım. Ülkeme ve insanıma faydalı olmaktan başka hiçbir çalışmam olmadı. Ülke insanıma ve adalete olan inancımı kırmayacağınıza inanıyorum. Suçsuz yere yargılandığım için çok üzgünüm. Ben ne yaptıysam ülkem için yaptım, pişman değilim. Haksız, adaletsiz, hukuksuz yargılandığım bu mahkemeden tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

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Sanık beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İnandı hakkında "terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu" suçundan 21 yıl hapis cezası verdi.

2021'de yakalanmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz 2021 tarihinde Orhan İnandı'nın yakalandığı haberini duyurmuştu. İnandı, FETÖ'nün en üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı ve örgütün kirli parasını Orta Asya'da işlettiği belirtilmişti. Daha sonra, 9 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'ya getirilmişti.

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Orhan İnandı, FETÖ'nün Kırgızistan Sorumlusu olarak 2001 yılından bu yana faaliyet göstermekteydi. Ayrıca, 2017 yılında Fetullah Gülen'in talimatıyla Kırgızistan ve çevre ülkeleri kapsayan bölgenin genel sorumlusu olarak görev yaptığı tespit edildi.

Örgütün en üst düzey isimleri ile bağlantıları vardı

İnandı'nın Kırgızistan'da bulunduğu süre boyunca sık sık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki karargahını ziyaret ettiği ve 2021 Mart ayında son talimatları almak için karargaha gittiği bilgisi güvenlik kaynakları tarafından paylaşıldı. Ayrıca, İnandı'nın Mustafa Özcan, Naci Tosun, Barbaros Kocakurt gibi örgüt üst düzey yöneticileriyle de bağlantılı olduğu belirlendi.

İnandı'nın FETÖ'nün kripto haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu ve Türkiye'den kaçan firari örgüt üyelerinin Kırgızistan'da barınmasını sağladığı ve 25 üst düzey FETÖ/PDY mensubuna yasadışı yollardan Kırgızistan pasaportu temin ettiği de tespit edilen bilgiler arasındaydı.

Ayrıca, İnandı'nın Türkiye'de 1985-1995 yılları arasında aktif görevler üstlendiği ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı, ev sorumlusu, belletmen, müdür ve eğitim danışmanı gibi rollerde örgüte hizmet ettiği ortaya çıktı. İnandı'nın bu dönemde Bekir Ünal ve Sait Aksoy gibi örgüt yöneticilerine bağlı olarak faaliyetlerde bulunduğu ve Adil Öksüz ile örgüt evlerinde toplantılar gerçekleştirdiği bilgileri de kaynaklarda yer aldı.

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