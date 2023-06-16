İstanbul Havalimanı’nda kurye yolcunun midesinden 640 gram kokain çıktı

İstanbul Havalimanı'na gelen yutucu uyuşturucu kuryesine yönelik düzenlenen operasyonda 640 gram kokain ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı’nda kurye yolcunun midesinden 640 gram kokain çıktı

İstanbul Havalimanı'na gelen yutucu uyuşturucu kuryesine yönelik düzenlenen operasyonda 640 gram kokain ele geçirildi. İstanbul Havalimanı'nda ekipler tarafından 10 gün içerisinde 2. kez yutucu kurye yakalandı.

İstanbul Havalimanı’nda kurye yolcunun midesinden 640 gram kokain çıktı

640 GRAM UYUŞTURUCU YUTTUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde bulunan NARKOKİM ekipleri narkotik suçlarla mücadele yönünden gerçekleştirdikleri risk analizi çalışması çerçevesinde yurt dışından gelecek bir yolcuyu mercek altına aldı. Ekipler uçağın iniş yapmasının ardından şahsı takibe başladı. X-ray taramasından geçirilen şüpheli şahsın beraberindeki valizde suç unsuru oluşturacak herhangi bir eşyaya rastlanılmadı. Gümrük kontrol noktasında Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen kontroller sonucu ise kuryenin midesinde kapsüller olduğu tespit edildi. Kapsüllerde bulunan maddenin kokain olduğu belirlenirken kuryenin yaklaşık 640 gram kokain yuttuğu ortaya çıktı. Uyuşturucu kuryesi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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