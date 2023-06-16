Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek!

Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu.

Emeklilere ödemeler 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Emekliler normalde maaşlarını her ayın 17'siyle 26'sı arasında alıyordu. Ancak bayram nedeniyle ödeme tarihleri değişecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğini açıklayan bir paylaşım yaptı. İşte tarihler:

Ödeme zamanları

  • Maaşı ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da
  • Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'da
  • Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da
  • Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da
  • Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Hazrian'da alabilecek.

Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek!

Bağ-kur'luların Ödeme Tarihi

Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak.

Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde ödenecek.

Ne Kadar İkramiye Ödenecek?

14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif şener nereli? Kaç yaşında?Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif şener nereli? Kaç yaşında?

Türkiye'de elektronik seçim dönemi modeli için hazırlıklara başlanacakTürkiye'de elektronik seçim dönemi modeli için hazırlıklara başlanacak

Eski İngiltere Başbakanı Johnson’un parlamentoyu “kasten” yanılttığı tespit edildiEski İngiltere Başbakanı Johnson’un parlamentoyu “kasten” yanılttığı tespit edildi

İBB Meclisi toplantısında Ekrem İmamoğlu’na Başakşehir'deki yangın hakkında eleştiriler yükseldiİBB Meclisi toplantısında Ekrem İmamoğlu’na Başakşehir'deki yangın hakkında eleştiriler yükseldi

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’ya mahkeme tarafından verilen ceza belli oldu
FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’ya mahkeme tarafından verilen ceza belli oldu
Yaralı geldikleri hastanede, görevli doktoru hastanelik ettiler!
Yaralı geldikleri hastanede, görevli doktoru hastanelik ettiler!
Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek için çabalıyor! Diplomatik başarı görüntüsü peşinde!
Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek için çabalıyor! Diplomatik başarı görüntüsü peşinde!
Denizli belediyesinden jest! YKS’ye gireceklere otobüs ücretsiz
Denizli belediyesinden jest! YKS’ye gireceklere otobüs ücretsiz
Son Haberler
Aziz Yıldırım Ali Koç'u Olağanüstü Genel Kongre'ye davet etti
Aziz Yıldırım Ali Koç'u Olağanüstü Genel Kongre'ye davet etti
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Moody's raporu bekleniyor!
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Moody's raporu bekleniyor!
Vali ve eski kulüp başkanı kupayı paylaşamadı, tartışma çıktı izleyenler hayrete düştü
Vali ve eski kulüp başkanı kupayı paylaşamadı, tartışma çıktı izleyenler hayrete düştü
Şeyma Subaşı kocası Meedo'nun doğum gününü kutladı! Doğum günü pastası sosyal medyayı salladı!
Şeyma Subaşı kocası Meedo'nun doğum gününü kutladı! Doğum günü pastası sosyal medyayı salladı!
Büyükçekmece İŞKUR'da rüşvet operasyonu
Büyükçekmece İŞKUR'da rüşvet operasyonu
Türkiye'de elektronik seçim dönemi modeli için hazırlıklara başlanacak
Türkiye'de elektronik seçim dönemi modeli için hazırlıklara başlanacak
Çok Okunanlar
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Denizli belediyesinden jest! YKS’ye gireceklere otobüs ücretsiz
Denizli belediyesinden jest! YKS’ye gireceklere otobüs ücretsiz
Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek için çabalıyor! Diplomatik başarı görüntüsü peşinde!
Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek için çabalıyor! Diplomatik başarı görüntüsü peşinde!
Köprü ve otoyolları için bayram kararı! Resmi gazetede yayınlandı!
Köprü ve otoyolları için bayram kararı! Resmi gazetede yayınlandı!
Vatandaşlar isyan etti! Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!
Vatandaşlar isyan etti! Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!
Yorumlananlar
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı