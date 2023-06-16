Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek!

Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu.

Emeklilere ödemeler 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Emekliler normalde maaşlarını her ayın 17'siyle 26'sı arasında alıyordu. Ancak bayram nedeniyle ödeme tarihleri değişecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğini açıklayan bir paylaşım yaptı. İşte tarihler:

Emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi ödemelerini Kurban Bayramı'ndan önce yapıyoruz.

Emeklilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, huzurlu bir bayram diliyorum. https://t.co/xXzAiUJmVi Haberin Devamı June 16, 2023

Ödeme zamanları

Maaşı ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da

Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'da

Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da

Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da

Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Hazrian'da alabilecek.

Bağ-kur'luların Ödeme Tarihi

Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak.

Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde ödenecek.

Ne Kadar İkramiye Ödenecek?

14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

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