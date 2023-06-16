Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!

Gazeteci Abdulkadir Selvi, dikkat çeken kulis bilgilerini paylaşarak, Meral Akşener'in 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerindeki ağır hezimetin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesmeye hazırlandığına dair bilgilere işaret etti.

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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!

Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla Türkiye tarihinin en önemli seçimi olarak gösterilen seçimde, başta HDPKK olmak üzere İYİ Parti'yi de büyük bir hüsrana uğrattı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürecinde, Meral Akşener'in masadan kalkması ve daha sonra saatler içinde geri dönmesi, İYİ Parti içinde önemli bir etki yaratırken, milliyetçi bazı isimler HDP'nin masada bulunmasından rahatsızlık duyarak istifa etmişlerdi.

Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetinin ardından, Meral Akşener'in yeni bir hamle yapması beklenirken, Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Selvi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!

MİLLET İTTİFAKI BİTTİ

Meral Akşener bir konuşma metni üzerinde çalışıyor. Akşener kurultay öncesi tüm faturayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye kesecek. "Biz uyarmıştık bizi dinlemediler. Bu adayla kazanılamaz demiştik. Kazanılabilecek bir seçimi kaybettik" diyecek.

İYİ Parti artık kimlik bunalımı yaşıyor. İYİ Parti CHP'ye seçim kazandıran bir parti konumuna geldi. "Millet İttifakı bitti" diyor Akşener'e yakın isimler. Faturayı ödememek için ittifak bitti diyorlar.

Şimdi yerel seçimde büyükşehirleri isteyecekler. O masaya siz daha önce oturdunuz ne talep ettiniz?

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!

AKŞENER RAHAT KAZANIR

Milliyetçilik davasıyla yola çıkıp şehit ailesine küfreder hale geldiler. Meral Akşener aday. Rahatlıkla kazanacak durumda. Akşener'e alternatif bir isim yok. Ümit Özdağ gibi isimler de ayrıldı. İYİ Parti ciddi anlamda başarısız. Meral Akşener geçen seçimlerde partisinden daha düşük oy alıp istifa edip geri gelmişti.

Öte yandan Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında CHP içinde yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Selvi, İmamoğlu'nun ardından Yavaş'ın Kılıçdaroğlu ile ipleri koparttığını belirtti.

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!

MANSUR YAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA İPLER KOPTU

Abdulkadir Selvi konuyla ilgili "Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında büyük ölçüde ipler kopmuş durumda. Çünkü Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra bir paylaşım yaptı.

Yavaş en negatif aday kim sorusunun sorulduğu bir anket sonucu paylaştı. Anketin sonucunda Kılıçdaroğlu çıktı. Bir diğer ankette ise en pozitif aday oylamasında ise Mansur Yavaş çıktı. Yani burada vermek istediği mesaj sen en negatif adaydın girdin seçimi kaybettin, ben ise en pozitif adaydım girseydim ben seçimi kazanırdım mesajı vermek istedi." ifadelerini kullandı.

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!

İSTANBUL VE ANKARA'YI İYİ YÖNETİYORLARMIŞ GİBİ

Selvi, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olmuşlardı. O zamanda bir kanun değişikliği yapacağız diyorlardı. Hem İstanbul'u hem de Ankara'yı yönetip hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı. Sanki İstanbul ve Ankara'yı çok iyi yönetiyorlarmış gibi.

Ankara'da biliyorsunuz sel oluyor. Her defasında aynı yerleri su basıyor. Ankara'da sellerden ölenleri sayısı 7'ye ulaştı. Belediye ise sadece buna mesaj atıyor. Bu görevi meteorolojide yapıyor." dedi.

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