Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!

Türkiye'deki Cudi ve Gabar bölgelerinde keşfedilen petrol rezervlerinin ardından Türkiye'nin petrol arama faaliyetleri Kato Dağı'nda da devam ediyor. İlk bilgilere göre, Kato Dağı'nda Gabar bölgesinin 5 katı büyüklüğünde petrol rezervlerinin bulunduğu belirtiliyor.

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Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!

Son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çeken Güneydoğu Bölgesi, Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır devam eden terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynaklarının kullanılmadığı bir bölge olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabar Dağı ve Cudi Dağı'nda yapılan petrol keşiflerine ilişkin ardı ardına müjdeler vererek, bölgede bulunan petrol rezervlerinin önemine vurgu yaptı. Günlük petrol üretimi şu anda 15 bin varile kadar çıkmış durumda ve yeni rezerv alanlarının araştırmaları da sürüyor.

Suriye ve Irak ile komşu olan Şırnak, gerçekleştirilen petrol keşifleriyle Ortadoğu'nun en önemli petrol yataklarının merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Yetkililer, Şırnak'ın zengin petrol kaynaklarıyla dolu olduğunu belirtiyor.

Gabar Dağı ve Cudi Dağı'nda keşfedilen milyarlarca dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından, bölgenin diğer bölgeleri de dikkatleri üzerine çekti.

Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!

5 KAT DAHA BÜYÜK

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'nda petrol arama faaliyetlerine başlandığı doğru. Aynı şekilde, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmaların yapıldığı biliniyor. Kato Dağı, Şırnak ve Hakkâri'nin sınırında yer alıyor.

Bestler Dereler ve Kato Dağı bölgelerindeki petrol rezervlerinin, Gabar'daki rezervin beş katı kadar olduğu tahmin ediliyor. Gabar ve Cudi Dağı'nda ise Şehit Yüzbaşı Esma Çevik ile Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın adına petrol sahalarında her geçen gün çıkarılan petrol miktarı artıyor.

Gabar-Cudi bölgesindeki petrolün Arap petrolü kalitesinde olduğu biliniyor ve iki kuyuda günlük olarak çıkarılan petrol miktarı 15 bin varil civarına ulaşmış durumda. Aybüke Yalçın petrol sahasında ikinci bir kuyu açıldı ve bu kuyudan da aynı kalitede ve yüksek rezervli petrol bulunduğu belirtiliyor.

Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!

ŞIRNAK RAFİNERİ İSTİYOR!

Bölgenin zenginleşmesine yol açması ve Türkiye ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlaması hedeflenen petrolün işlenmesi amacıyla Şırnaklılar, Batman'da olduğu gibi dev rafineri kurulmasını istiyor.

Şırnak Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ESOB) Başkanı Heşar Haşimoğlu, "Şırnak Gabar'da çıkarılan petrol hem ilimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için son derece önemlidir. Yıllarca terörle anılan ilimizde artık ekonomi, istihdam ve yatırımlar konuşulmaya başladı. Bu yeni gelişmeler hem sanayi hem de ulaştırma sektöründe bulunan esnafımız için son derece önemli. Ayrıca ilimizde TPAO Bölge Müdürlüğü'nün kurulması, teşkilatımızı ve vatandaşlarımızı memnun etmiş olup yakın zamanda ilimize petrol rafinerisinin kurulacağının müjdesini alacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.

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