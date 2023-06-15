Şikayetçi olduğu eşini affetmek için bakın ne istedi?

Bayburt'ta, eşi tarafından kendisine hakaret edildiğini öne sürerek şikayetçi olan kadın, eşini affetmek için bir buket çiçek almasını talep etti.

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Şikayetçi olduğu eşini affetmek için bakın ne istedi?

F.D'nin iddiasına göre, evdeki tartışma sonrasında eşi R.D tarafından hakaretlere maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Kadının başvurusu üzerine, "hakaret" suçlamasını içeren soruşturma dosyası Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi.

Uzlaştırmacıyla görüşen F.D, eşiyle aralarındaki sorunları çözdüklerini ifade etti. Ancak, 20 yıllık eşinin bugüne kadar hiç çiçek almadığı için bir demet çiçek alması şartıyla affedebileceğini belirtti.

İMKAN OLDUKÇA ALACAĞIM

R.D, bu teklifi kabul etti ve uzlaştırmacının da bulunduğu ortamda eşine özür dileyerek bir demet çiçek verdi. R.D, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

Uzlaştırma görüşmeleri sırasında kendi hatalarını gördüğünü belirten R.D, "Eşimi çok seviyorum. Yaptıklarımdan dolayı özür diliyorum. Elimde imkanım oldukça eşime çiçek getireceğim. Uzlaştırmacımızın yaklaşımından dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra aynı hataları tekrarlamayacağım." dedi.

F.D. ise eşinin kendisini üzdüğünü, bu sebeple de şikayetçi olduğunu anlattı.

HİÇ ÇİÇEK ALMAMIŞTI

Eşini çok sevdiğini ve uzlaştırma görüşmeleri sırasında aralarındaki sorunları çözdüklerini dile getiren F.D, "Ancak eşim bana yaklaşık 20 yıllık evliliğimiz boyunca hiç çiçek almamıştı. Her ne kadar aramızdaki sorunları halletmiş olsak da bana çiçek almasını istedim ve kendisini affettim." diye konuştu.

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