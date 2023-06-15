DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmekten yargılandı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YAYINLAMA
Google News
DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmekten yargılandı

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine casusluk yapmakla suçlandığı davada karar açıklandı. Duruşma, "kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı olarak gerçekleştirildi ve tutuksuz sanık Gürcan ile avukatları duruşmaya katıldı.

kapak-101159.webp

Sanık ve avukatlarına, önceki celsede sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapma fırsatı verildi. Sanık Gürcan, iddianamede yer alan gizli bilgilerin daha önce farklı mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığını ve bu durumun Savunma Sanayii Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT Başkanlığından gelen raporlardan anlaşıldığını belirtmiştir.

Suçsuz olduğunu savundu

Gürcan, yabancı misyon temsilcileriyle herhangi bir gizli bilgiyi veya belgeyi paylaşmadığını, ayrıca böyle bir eylemi ispatlayacak herhangi bir bilginin dava dosyasında olmadığını iddia etmiştir. Emekli bir subay olarak, Türkiye aleyhine bir eyleminin söz konusu olmayacağını savunmuştur.

Sanık Gürcan, soruşturma sürecinde 7 ay tutuklu kaldığını belirtmiş ve beraatini talep etmiştir.

321b94a1-er4vyr6kr8q0urelcltuh8a.jpeg

Devletin güvenliğini ve siyasi yararlarını tehlikeye atmaktan 5 yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarını aldıktan sonra kararını açıklamıştır. Buna göre, mahkeme heyeti, sanığın eylemlerinin "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçunu oluşturduğuna hükmetmiş ve Gürcan'ı 5 yıl hapis cezasına mahkum etmiştir.

Ancak iddianamede ve mütalaada müebbet hapis cezası istenen "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklamaktan" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etmekten" Gürcan'ın beraatine karar verilmiştir.

Mahkeme ayrıca, Gürcan'ın haftanın belli günleri ikametgahına en yakın polis merkezine imza atma şeklinde uygulanan adli kontrol şartının devam etmesine karar vermiştir.

thumbs-b-c-4e2213357e6b832a7976802bfb55b347.jpg

İddianame

İddianamede Gürcan'ın para karşılığında, "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "İnsansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri, yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.

İmamoğlu davasında karar açıklandı! Hakim karşısına çıkıyor!İmamoğlu davasında karar açıklandı! Hakim karşısına çıkıyor!

İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından skandal pankart olayı!İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından skandal pankart olayı!

Hırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı, metrelerce yüksekten aşağı düştüHırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı, metrelerce yüksekten aşağı düştü

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Azerbaycan, Türkiye ve KKTC, Türklük dünyasının bana göre yeni zeminini oluşturmaktadır”
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Azerbaycan, Türkiye ve KKTC, Türklük dünyasının bana göre yeni zeminini oluşturmaktadır”
Şap hastalığına karşı karantina! Buğurlar köyü'nde hayvan giriş-çıkışı yasaklandı
Şap hastalığına karşı karantina! Buğurlar köyü'nde hayvan giriş-çıkışı yasaklandı
İmamoğlu davasında yeni gelişme! Hakim davayı bu nedenden dolayı erteledi!
İmamoğlu davasında yeni gelişme! Hakim davayı bu nedenden dolayı erteledi!
İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından skandal pankart olayı!
İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından skandal pankart olayı!
Son Haberler
Şikayetçi olduğu eşini affetmek için bakın ne istedi?
Şikayetçi olduğu eşini affetmek için bakın ne istedi?
DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmekten yargılandı
DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmekten yargılandı
16 yaşındaki çocuk, ilaçlama yapmak için kullandığı traktörün altında can verdi
16 yaşındaki çocuk, ilaçlama yapmak için kullandığı traktörün altında can verdi
Varis Neden Olur? Genç Yaşta Varis Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Varis Neden Olur? Genç Yaşta Varis Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Atilla Taş'a soğuk duş! Hapse mi giriyor?
Atilla Taş'a soğuk duş! Hapse mi giriyor?
Beştepe'deki Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı bitti! Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz!
Beştepe'deki Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı bitti! Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz!
Çok Okunanlar
DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmekten yargılandı
DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmekten yargılandı
Yargıtay harekete geçti! HDP için bloke hazırlığı!
Yargıtay harekete geçti! HDP için bloke hazırlığı!
İmamoğlu davasında yeni gelişme! Hakim davayı bu nedenden dolayı erteledi!
İmamoğlu davasında yeni gelişme! Hakim davayı bu nedenden dolayı erteledi!
İYİ Parti'de istifa rüzgarları sert esmeye devam ediyor! Meral Akşener ise koltuktan kalkmama mücadelesi veriyor!
İYİ Parti'de istifa rüzgarları sert esmeye devam ediyor! Meral Akşener ise koltuktan kalkmama mücadelesi veriyor!
Tunceli’de süne ve kımıl gibi zararlılarla mücadele amacıyla doğaya 600 keklik salındı
Tunceli’de süne ve kımıl gibi zararlılarla mücadele amacıyla doğaya 600 keklik salındı
İstanbul Ticaret Odası Başkanı asgari ücrete yapılması gereken zammı açıkladı!
İstanbul Ticaret Odası Başkanı asgari ücrete yapılması gereken zammı açıkladı!
Yorumlananlar
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı