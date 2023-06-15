Şap hastalığına karşı karantina! Buğurlar köyü'nde hayvan giriş-çıkışı yasaklandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Abdipaşa beldesi ile 4 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı.

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Şap hastalığına karşı karantina! Buğurlar köyü'nde hayvan giriş-çıkışı yasaklandı

Buğurlar köyünde bir hayvanda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karantina uygulaması başlatılmıştır. İlgili ekipler, Kayabaşı, Karakışla, Bahçeci, Kalecik köyleri ile Abdipaşa beldesinde hayvan giriş ve çıkışını geçici olarak yasaklandı. Abdipaşa Hayvan Pazarı da geçici olarak kapatıldı

Ayrıca, Sarnıç, Kıyıklar, Çubuklu, Çavuş, İnceçam, Ballıcak, Küllü, Aşağıemirce, Dorucaşahince, Dodurga, Eldeş, Eseler, Hisar Zafer, Üçsaray ve Öncüler köylerinde de tedbir amaçlı gözetim bölgesi oluşturuldu

Buğurlar köyü sakinlerinden Ramazan Kurt, Kurban Bayramı nedeniyle köylülerin satın aldığı hayvanda şap hastalığına rastlandığını ifade ettir. Kurt, büyükbaş hayvanlarını tedbir amacıyla bahçede tuttuğunu ve köy merkezi ile aralarında mesafe olsa da tedbirli olmaya çalıştıklarını belirtti

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