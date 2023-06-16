Türkiye'de elektronik seçim dönemi modeli için hazırlıklara başlanacak

Elektronik seçim sistemi, ABD, İsviçre, Estonya, Brezilya gibi birçok ülkede kullanılıyor.

Türkiye'de bu konuda önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacak. Sistem hakkında konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye'nin bu sisteme geçmesinin şart olduğunu, yerel seçimlerden sonra çalışmaların hız kazanacağını söyledi.

Elektronik seçim sistemine geçilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de parlamentoda grubu bulunan siyasi parti temsilcileriyle görüşme yapılması planlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, yasal düzenlemenin yapılması halinde elektronik seçim sistemine geçilebileceği görüşünde.

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Uygulayan ülkelerde incelemeler yapılacak

Yener'e göre, elektronik seçim sisteminde Estonya iyi bir noktada. Estonya ile birlikte sistemi kullanan bazı ülkelerde inceleme yapılması da gündemde.

Yener, mühendislerle birlikte teknik altyapıya bakıldıktan sonra bir rota çizileceğini ifade ederek, seçimlerin e-Devlet üzerinden de olabileceğini vurguladı.

İlk denemeler yurtdışında olabilir

Elektronik seçim sisteminin nasıl uygulanabileceğine dair de bilgi veren Yener, pilot bölge seçilebileceğine işaret etti, ilk planda yurt dışı seçmenin bu sistemde oy kullanması seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi.

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Elektronik oylama sistemine geçilmesi halinde Türkiye büyük bir maddi külfetten kurtulacak. Ayrıca seçmenler için yeni sistem büyük bir kolaylık olacak.

Bir ya da iki seçim sonra

YSK Başkanı Ahmet Yener e-seçimin ne zaman yapılacağına dair şu açıklamalda bulundu

“Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek. Kurulda, 2014’te bu konuda bir çalışma yapılmış. Yurtdışına kurul üyelerimiz siyasi parti temsilcileriyle beraber gitmiş ama bu çalışmanın devamı gelmemiş. Biz de bu konuyu düşünüyoruz. Önümüzde hemen bir yerel seçim var. Elektronik seçim düşüncemiz var; yerel seçimlerden sonra elektronik oylamanın altyapısı nasıl olur, pilot olarak mı başlanır ya da bir sonraki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde hemen elektronik oylamaya geçebilir miyiz?

Estonya Modeli

"Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz. Benim öngörüm elektronik oylamaya geçilecek. Elektronik oylama ekonomik olarak bizi büyük masraftan kurtaracak. Vatandaşımız için de büyük bir kolaylık sağlanacak. Birçok yönden faydası olacak. Bu sisteme geçilmesine karar verilirse; elektronik oylama yapan ülkelerden nüfusu bizim nüfusumuza yakın ülkelerin modelinin baz alınması gerekir. 2 milyon seçmeni olan bir ülke yerine en az 45-50 milyon seçmeni olan bir ülkedeki modeli baz almak uygun olur düşüncesindeyim. Benim bildiğim Elektronik Seçim konusunda Estonya ileri aşamada. Başka hangi ülkelerde var, araştıracağız, gidip inceleyeceğiz. Onları buraya davet edeceğiz."

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