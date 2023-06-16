Vatandaşlar isyan etti! Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticarette siparişlerin iptal edilmesi durumunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sektöre bir uyarıda bulundu. İdari para cezası uygulanarak toplamda 9,2 milyon lira tutarında ceza 6 firmaya uygulandı.

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Vatandaşlar isyan etti! Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!

İnternet üzerinden yapılan online alışverişlerde keyfi iptallerin sayısında artış yaşanması ve döviz kurlarının yükselmesi beklentisiyle yapılan iptallerin yanı sıra otobüs biletlerinde de iptal olayları meydana geldi. Bu durum üzerine Ticaret Bakanlığı, denetimlerini sıkılaştırarak e-ticaret platformlarında sipariş iptalleri konusunda vatandaşların mağdur olmaması için sektöre bir uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından 6 firmaya toplamda 9,2 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Vatandaşlar isyan etti! Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması:

Teknolojide yaşanan gelişmeler beraberinde alışveriş alışkanlıklarının değişmesini ve toplam perakende ticaret içerisinde elektronik ticaretin payının artmasına yol açmıştır. Tüketicilerimizin satıcı veya sağlayıcı ile sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanları olmaksızın yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilmeleri; cayma ve teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınmıştır.

Bu kapsamda siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı/temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin Bakanlığa ulaşan başvurular yakından takip edilmekte olup, bu kapsamda 2022 yılında 75 firma nezdinde inceleme ve denetim gerçekleştirilmiş olup 46 firmaya toplam 41.280.656 TL idari para cezası, 2023 yılının ilk beş ayında ise 6 firmaya toplam 9.252.704 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca 6 firma için de inceleme ve denetim başlatılmıştır.

Son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan Haberler ile Bakanlığımıza intikal eden başvurularda; yaşanan kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış yaşandığı gözlemlenmekte olup konu ile ilgili Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetimler başlatılmıştır.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonuna iletilen yazıda herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya stokta bulunmayan bir malın satışı nedeniyle mesafeli sözleşmenin satıcı tarafından iptal edilmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıda devamla, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilen işlem ve uygulamalara ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunulmuştur.

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