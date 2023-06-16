İBB Meclisi toplantısında Ekrem İmamoğlu’na Başakşehir'deki yangın hakkında eleştiriler yükseldi

AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, Başakşehir'de çıkan fabrika yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne soru önergesi sunarak, İBB Başkanı İmamoğlu'na eleştirdi.

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AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, Başakşehir'de çıkan fabrika yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne soru önergesi sunarak, İBB Başkanı İmamoğlu'na eleştirdi. Uslu, "İBB Başkanı, böyle önemli bir hadisenin ancak 4. gününde bölgeye gitti" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran Ayı Toplantısı'nın 4. oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de çıkan fabrika yangınına ilişkin bir soru önergesi sunuldu. AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İmamoğlu'na eleştirdi.

İBB Meclisi toplantısında Ekrem İmamoğlu’na Başakşehir'deki yangın sert eleştiri

"Müdahale yetersizdi"

AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu, "10 Haziran 2023'te Başakşehir'de bir fabrikada çıkan yangın, 4 gün boyunca sürdü. Bölgede yaşayanların beyanı ve yangının ilk anlarına ilişkin fotoğraf ve videolar, yangının küçük bir boyutta başladığını, müdahalenin yetersiz olması sebebiyle büyük bir felakete dönüştüğünü gösterdi.

4 gün sonra bölgeye gitti

AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu soru önergesinde bölgeye çok geç giden Ekrem İmamoğlu'na dair şu sözlere yer verdi:

"Yangının söndürülmesine destek vermek için İtfaiye teşkilatına TOMA'lar da eşlik etti. Fakat şehrimizden günlerce dumanlar yükselmeye devam etti. İBB Başkanı, böyle önemli bir hadisenin ancak 4. gününde bölgeye gitti. Ziyareti sırasında da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. İBB Başkanı'nın yangını yaşamış bir vatandaşın tepkisine alay eder gibi cevap vermesi makamının sorumluluğuyla çelişen yeni bir hadise olarak kayıtlara geçti."

İBB Meclisi toplantısında Ekrem İmamoğlu’na Başakşehir'deki yangın sert eleştiri

Hiçbir duyuru yapılmadı

Yaşanan yangınla alakalı İBB'nin hiçbir uyarı içerikli paylaşım yapmadığını ortaya koyan Uslu olay ile ilgili ilgisizliği eleştirdi.

"Ayrıca 4 gün boyunca süren yangınla ilgili ne İBB Başkanı'nın kendi hesabından, ne de İBB'nin kurumsal Twitter hesabından bir mesaj dahi yayınlanmadı. Tüm bu ilgisizliği yadırgadığımızı, İstanbul'un ek iş değil, temel görev olduğunu, bunu Sayın İBB Başkanı'na tekrar hatırlattığımızı meclisimizin ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Fabrikada çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve gerekli bilginin meclisimize sunulması adına sorularımızın İBB Başkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ediyoruz."

İBB Meclisi toplantısında Ekrem İmamoğlu’na Başakşehir'deki yangın sert eleştiri

AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi olaya müdahalenin neden geciktiğini dile getirerek sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

"Başakşehir'deki fabrikada çıkan yangına ilk müdahale ne zaman ve hangi ekipmanlarla gerçekleştirildi? Yangının 4 gün boyunca sürmesinin sebebi nedir? Yangın söndürme işlemleri sırasında yapılan ihmalkarlıklar nelerdir? Konuyla ilgili rapor hazırlanmış ve sorumlularla ilgili resmi bir değerlendirme yapılmış mıdır?"

İBB Meclisi toplantısında Ekrem İmamoğlu’na Başakşehir'deki yangın sert eleştiri

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