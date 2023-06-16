Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif şener nereli? Kaç yaşında?

Abdüllatif Şener, Türk siyasetçi, ekonomist, maliyeci, akademisyen ve yazar olarak tanınmaktadır. 26 Nisan 1954'te Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğan Şener, Türk siyasetine Refah Partisi'nden adım atmış ve daha sonra Fazilet Partisi'ne geçmiştir. Maliye alanındaki başarısıyla dikkat çeken Şener, 54. Hükûmet'te Maliye Bakanı olarak görev yapmış ve ülkenin ekonomik politikalarına katkı sağlamıştır.

Abdüllatif Şener Biyografi

Abdüllatif Şener, siyasi kariyerinde önemli görevler üstlenmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucuları arasında yer alarak 2002 Türkiye genel seçimlerinde Sivas milletvekili olarak seçilmiştir. Başbakan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemlerde ülkenin yönetiminde etkili bir rol oynamıştır. Aynı zamanda Türkiye Partisi'nin kurucusu olarak da bilinir.

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Abdüllatif Şener, akademik alanda da kendini kanıtlamış bir isimdir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans eğitimi almış ve Gazi Üniversitesi'nde Maliye Teorisi alanında doktora yapmıştır. Maliye Bakanlığı'nda ve Hacettepe Üniversitesi'nde çeşitli görevlerde bulunmuş, maliye konusunda geniş bir tecrübeye sahip olmuştur.

Abdüllatif Şener'in siyasi ve akademik geçmişi, Türk siyasetine ve ekonomisine yaptığı katkılarla tanınmaktadır. Fransızca da dahil olmak üzere çok yönlü bir dil bilgisine sahip olan Şener, aynı zamanda yazarlık ve televizyon programlarıyla da kendini ifade etmektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Şener, son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konya milletvekili olarak görev yapmıştır.