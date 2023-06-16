Köprü ve otoyolları için bayram kararı! Resmi gazetede yayınlandı!

Kurban Bayramı tatili süresince, devlet işletmesindeki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN gibi toplu taşıma hizmetleri de bayram boyunca ücretsiz olarak sunulacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek. Bu süre zarfında, vatandaşlar köprü ve otoyolları ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler.

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Köprü ve otoyolları için bayram kararı! Resmi gazetede yayınlandı!

Bayram tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'da başlayacak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'de sona erecek.

28 Haziran Çarşamba günü başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü gece yarısına kadar Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurmuştu.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

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