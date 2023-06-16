Denizli belediyesinden jest! YKS’ye gireceklere otobüs ücretsiz

Denizli'de 17-18 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayacaklar, sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. 17-18 Haziran tarihlerinde Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri YKS'ye gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

YAYINLAMA
Google News
Denizli belediyesinden jest! YKS’ye gireceklere otobüs ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek öğrenci ile sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Denizli'de 17-18 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayacaklar, sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. 17-18 Haziran tarihlerinde Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri YKS'ye gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. Söz konusu tarihlerde, YKS" ye girecek öğrenciler ve sınav görevlileri sınav giriş belgesi veya görevli belgelerini şoförlere göstererek, Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ "

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, " Uzun süredir hazırlandığınız üniversite sınavında canı gönülden başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza ve hedeflerinize ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Yolunuz açık olsun " dedi.

Büyükçekmece İŞKUR'da rüşvet operasyonuBüyükçekmece İŞKUR'da rüşvet operasyonu

Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek!Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek!

Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif şener nereli? Kaç yaşında?Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif şener nereli? Kaç yaşında?

Kakhovka barajının yıkıldığı Ukrayna aylarca susuz kalabilir!Kakhovka barajının yıkıldığı Ukrayna aylarca susuz kalabilir!

Türkiye'de elektronik seçim dönemi modeli için hazırlıklara başlanacakTürkiye'de elektronik seçim dönemi modeli için hazırlıklara başlanacak

Eski İngiltere Başbakanı Johnson’un parlamentoyu “kasten” yanılttığı tespit edildiEski İngiltere Başbakanı Johnson’un parlamentoyu “kasten” yanılttığı tespit edildi

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’ya mahkeme tarafından verilen ceza belli oldu
FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’ya mahkeme tarafından verilen ceza belli oldu
Yaralı geldikleri hastanede, görevli doktoru hastanelik ettiler!
Yaralı geldikleri hastanede, görevli doktoru hastanelik ettiler!
Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek için çabalıyor! Diplomatik başarı görüntüsü peşinde!
Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek için çabalıyor! Diplomatik başarı görüntüsü peşinde!
Büyükçekmece İŞKUR'da rüşvet operasyonu
Büyükçekmece İŞKUR'da rüşvet operasyonu
Son Haberler
Aziz Yıldırım Ali Koç'u Olağanüstü Genel Kongre'ye davet etti
Aziz Yıldırım Ali Koç'u Olağanüstü Genel Kongre'ye davet etti
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Moody's raporu bekleniyor!
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Moody's raporu bekleniyor!
Vali ve eski kulüp başkanı kupayı paylaşamadı, tartışma çıktı izleyenler hayrete düştü
Vali ve eski kulüp başkanı kupayı paylaşamadı, tartışma çıktı izleyenler hayrete düştü
Şeyma Subaşı kocası Meedo'nun doğum gününü kutladı! Doğum günü pastası sosyal medyayı salladı!
Şeyma Subaşı kocası Meedo'nun doğum gününü kutladı! Doğum günü pastası sosyal medyayı salladı!
Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek!
Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek!
Türkiye'de elektronik seçim dönemi modeli için hazırlıklara başlanacak
Türkiye'de elektronik seçim dönemi modeli için hazırlıklara başlanacak
Çok Okunanlar
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Denizli belediyesinden jest! YKS’ye gireceklere otobüs ücretsiz
Denizli belediyesinden jest! YKS’ye gireceklere otobüs ücretsiz
Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek için çabalıyor! Diplomatik başarı görüntüsü peşinde!
Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek için çabalıyor! Diplomatik başarı görüntüsü peşinde!
Köprü ve otoyolları için bayram kararı! Resmi gazetede yayınlandı!
Köprü ve otoyolları için bayram kararı! Resmi gazetede yayınlandı!
Vatandaşlar isyan etti! Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!
Vatandaşlar isyan etti! Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!
Yorumlananlar
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı