Denizli belediyesinden jest! YKS’ye gireceklere otobüs ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek öğrenci ile sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Denizli'de 17-18 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayacaklar, sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. 17-18 Haziran tarihlerinde Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri YKS'ye gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. Söz konusu tarihlerde, YKS" ye girecek öğrenciler ve sınav görevlileri sınav giriş belgesi veya görevli belgelerini şoförlere göstererek, Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.

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"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ "

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, " Uzun süredir hazırlandığınız üniversite sınavında canı gönülden başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza ve hedeflerinize ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Yolunuz açık olsun " dedi.

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