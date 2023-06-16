Kakhovka barajının yıkıldığı Ukrayna aylarca susuz kalabilir!

Rusya tarafından kontrol edilen Kakhovka hidroelektrik santrali ve barajının vurulması sonucunda Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde ciddi bir su krizi ortaya çıktı. Uzmanlar, bölgeye 87 km uzunluğunda yeni bir su boru hattının inşasının “zor bir proje” olduğu gereçesiyle tamamlanmasının aylar sürebileceği uyarısında bulunuyor.

YAYINLAMA
Google News
Kakhovka barajının yıkıldığı Ukrayna aylarca susuz kalabilir!

Kakhovka Barajının hasar görmesiyle birlikte, gölde tutulan suyun büyük bir kısmı kaybedildi ve bölgedeki evlere düzenli su temini imkansız hale geldi.

Tetyana Tarasevych, Hrushivka köyüne yakın bir yerde inşa edilen barajın yaklaşık 70 yıl önce bölgeye önemli bir refah ve bereket getirdiğine inananlardan biri.

Barajın zarar görmesi nedeniyle Tarasevych ve diğer bölge sakinleri, yağmur yağdığında ellerindeki kovalarla su biriktirmeyi ihmal etmiyor. Barajın yıkılmasıyla birlikte yüzbinlerce kişinin düzenli içme suyuna erişiminde zorluk yaşadığı tahmin ediliyor.

Kakhovka barajının yıkıldığı Ukrayna aylarca susuz kalabilir!

80 yaşındaki Tarasevych, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Baraj inşa edildikten sonra yerleşim birimlerine düzenli içme suyu verilmeye başlandı, ancak şimdi yaşadıklarımıza bakın, sadece gözyaşları..." diyerek duygularını ifade etti.

Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı suçlamaların yaşandığı patlamanın ardından, bölgedeki köylerde yaşayanların evlerine giden su vanaları kapatıldı.

Türkiye'de elektronik seçim dönemi modeli için hazırlıklara başlanacakTürkiye'de elektronik seçim dönemi modeli için hazırlıklara başlanacak

Vatandaşlar isyan etti! Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!Vatandaşlar isyan etti! Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!

İBB Meclisi toplantısında Ekrem İmamoğlu’na Başakşehir'deki yangın hakkında eleştiriler yükseldiİBB Meclisi toplantısında Ekrem İmamoğlu’na Başakşehir'deki yangın hakkında eleştiriler yükseldi

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!

Eğitim yılı tamamlanıyor: Öğrenciler tatilin keyfini çıkaracakEğitim yılı tamamlanıyor: Öğrenciler tatilin keyfini çıkaracak

Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!

16 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?16 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 16 Haziran Cuma hava durumu nasıl olacak?Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 16 Haziran Cuma hava durumu nasıl olacak?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eski İngiltere Başbakanı Johnson’un parlamentoyu “kasten” yanılttığı tespit edildi
Eski İngiltere Başbakanı Johnson’un parlamentoyu “kasten” yanılttığı tespit edildi
Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılığı ile karşı karşıya
Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılığı ile karşı karşıya
Müslüman olan İngiliz: "Ben İslam'ı seçmedim, Allah beni seçti"
Müslüman olan İngiliz: "Ben İslam'ı seçmedim, Allah beni seçti"
Trump seçim propagandalarına başladı! Derin devleti tamamen yok edeceğim!
Trump seçim propagandalarına başladı! Derin devleti tamamen yok edeceğim!
Son Haberler
Aziz Yıldırım Ali Koç'u Olağanüstü Genel Kongre'ye davet etti
Aziz Yıldırım Ali Koç'u Olağanüstü Genel Kongre'ye davet etti
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Moody's raporu bekleniyor!
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Moody's raporu bekleniyor!
FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’ya mahkeme tarafından verilen ceza belli oldu
FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’ya mahkeme tarafından verilen ceza belli oldu
Yaralı geldikleri hastanede, görevli doktoru hastanelik ettiler!
Yaralı geldikleri hastanede, görevli doktoru hastanelik ettiler!
Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor! Yeni yasa tasarısında uzlaşıldı
Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor! Yeni yasa tasarısında uzlaşıldı
Putin'den ürkütücü açıklama : 'Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak'
Putin'den ürkütücü açıklama : 'Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak'
Çok Okunanlar
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Denizli belediyesinden jest! YKS’ye gireceklere otobüs ücretsiz
Denizli belediyesinden jest! YKS’ye gireceklere otobüs ücretsiz
Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek için çabalıyor! Diplomatik başarı görüntüsü peşinde!
Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek için çabalıyor! Diplomatik başarı görüntüsü peşinde!
Suriye'nin kuzeyinde ABD uçağı düştü! İncelemeler sürüyor
Suriye'nin kuzeyinde ABD uçağı düştü! İncelemeler sürüyor
Rusya, Zelenskiy’inin memleketi Kryvyi Rih kentine füze yağdırdı!
Rusya, Zelenskiy’inin memleketi Kryvyi Rih kentine füze yağdırdı!
Yorumlananlar
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı