Kakhovka barajının yıkıldığı Ukrayna aylarca susuz kalabilir!

Kakhovka Barajının hasar görmesiyle birlikte, gölde tutulan suyun büyük bir kısmı kaybedildi ve bölgedeki evlere düzenli su temini imkansız hale geldi.

Tetyana Tarasevych, Hrushivka köyüne yakın bir yerde inşa edilen barajın yaklaşık 70 yıl önce bölgeye önemli bir refah ve bereket getirdiğine inananlardan biri.

Barajın zarar görmesi nedeniyle Tarasevych ve diğer bölge sakinleri, yağmur yağdığında ellerindeki kovalarla su biriktirmeyi ihmal etmiyor. Barajın yıkılmasıyla birlikte yüzbinlerce kişinin düzenli içme suyuna erişiminde zorluk yaşadığı tahmin ediliyor.

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80 yaşındaki Tarasevych, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Baraj inşa edildikten sonra yerleşim birimlerine düzenli içme suyu verilmeye başlandı, ancak şimdi yaşadıklarımıza bakın, sadece gözyaşları..." diyerek duygularını ifade etti.

Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı suçlamaların yaşandığı patlamanın ardından, bölgedeki köylerde yaşayanların evlerine giden su vanaları kapatıldı.

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