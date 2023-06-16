Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek için çabalıyor! Diplomatik başarı görüntüsü peşinde!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, umduğunu bulamadığı ABD ve BAE'den sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyor. İsrail basını, Netanyahu'nun diplomatik bir başarı elde etmek için bu adımı attığını belirtti.

Tel Aviv'deki gazetelerde yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşma fırsatını araştırma çabaları büyük yankı uyandırdı.

ÇABA HARCIYOR

The Times of Israel gazetesinin "Netanyahu'nun, Erdoğan ile görüşme ayarlamaya çalıştığı söyleniyor" başlıklı haberine göre, bu girişimler, Türkiye-İsrail ilişkilerinin ısınmaya başladığı bir döneme denk geldi.

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Netanyahu'nun ofisi, bu görüşmeyi gerçekleştirmek için büyük bir çaba harcadığını ve üst düzey bir İsrailli yetkilinin ilerleme kaydedildiğini belirttiği aktardı.

Ayrıca, Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu planları nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'dan Beyaz Saray daveti alamadığı ve beklenen davetin Birleşik Arap Emirlikleri'nden de gelmediği konusunda bilgilendirme yapıldı.

ERDOĞAN İLE POZ VERMEK İSTİYOR

Bu dönemde Netanyahu'nun Erdoğan ile görüşerek diplomatik başarı imajı oluşturma peşinde olduğu vurgulanırken, bazı diplomatik kaynaklar sürecin bazı zorluklarla karşılaştığını belirtti.

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Diğer yandan, bazı diplomatik kaynaklar sürecin bazı zorluklarla karşılaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkeler arasındaki gaz iş birliği için Netanyahu'dan adım atmasını istediği belirtiliyor.

İSRAİL GAZ PEŞİNDE

Haberde, "Türkiye, İsrail'den Avrupa'ya gaz taşıyacak boru hattı inşa etmek istiyor." notu paylaşıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu, 28 Mayıs'ta yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etmiş, Ankara-Tel Aviv ilişkilerinin gelişmeyi sürdürmesine dair temennilerini iletmişti.

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