FETÖ’nün güncel yapılanmasına yapılan operasyonala ağır darbe vuruldu

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüphelinin 28'İ yakalandı.

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FETÖ’nün güncel yapılanmasına yapılan operasyonala ağır darbe vuruldu

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüphelinin 28'İ yakalandı. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve "Gazi Turgut Arslan" adı verilen operasyonun, örgütün güncel yapılanmasına ve finans desteği sağlayanlara yönelik yürütüldüğü, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Gazi Turgut Arslan" operasyonu ile ilgili büyük çaplı yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

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33 eve baskın yapıldı

Söz konusu örgüte finansman desteği sağlayan ve FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 kişi tespit edildi. FETÖ/PDY mensuplarının yakalanması için bu sabah İstanbul başta olmak üzere Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 eve baskın yapıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda 28 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda

43 bin 195 TL, 65 bin 190 dolar,

19 bin 300 avro,

315 bin 42 gram atın,

4 kilogram gümüşün yanı sıra örgüt içerisinde hiyerarşik olarak belli başlı sıralarda yer alan kişilere FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından verilen "F" serisi 2 tane 1 Amerikan doları, kurusıkıdan bozma 1 tabanca ve bu silaha ait 64 mermi ele geçirildi. Ayrıca örgüt üyelerine ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Gözaltına alınan 28 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

FETÖ üyelerinin sorgusuna başlanırken, firari durumda olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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