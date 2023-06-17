Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'ya karşı hamle olarak Belarus'u Nükleer üs yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İlk nükleer başlıklar Belarus'a teslim edildi" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'ya karşı hamle olarak Belarus'u Nükleer üs yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İlk nükleer başlıklar Belarus'a teslim edildi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'ya karşı hamle olarak Belarus'u Nükleer üs yapıyor

Nükleer taktik silahlar Belarus'a teslim edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Belarus'a konuşlandırılması planlanan nükleer silahlara yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya ile Belarus arasındaki "Birlik Devleti" antlaşmasına işaret eden Putin, bu anlaşma çerçevesinde Belarus'a nükleer başlıkların yerleştirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, "Bildiğiniz gibi anlaşma kapsamında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer taktik silahların Belarus'a sevk edilmesini istişare ediyoruz. İlk nükleer başlıklar Belarus topraklarına teslim edildi. Bu ilk adımdı. Yıl sonuna kadar bu işi tamamlayacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'ya karşı hamle olarak Belarus'u Nükleer üs yapıyor

Dünyada ilk nükleer silah kullanan Amerika Birleşik Devletleri

Batılı ülkelerin ve NATO'nun kendilerine karşı nükleer tehdit oluşturduğunu belirten Putin, bu sayede Rusya ve Belarus'un caydırıcı bir hamlede bulunduğunu ekleyerek, "Bizi stratejik yenilgiye uğratmayı amaçlayan herkes bu durumu göz önünde bulundursun" ifadelerini kullandı. Putin, "Dünyada ilk stratejik silahları kullanan ülke, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atan Amerika Birleşik Devletleri'ydi" diyerek sözlerini tamamladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'ya karşı hamle olarak Belarus'u Nükleer üs yapıyor

Putin'den ürkütücü açıklama : 'Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak'Putin'den ürkütücü açıklama : 'Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak'

Ortakları artık ona güvenmiyor, Putin gücünü kaybetti!Ortakları artık ona güvenmiyor, Putin gücünü kaybetti!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Zorla aldığı rüşveti yiyen polis hastanelik oldu!
Zorla aldığı rüşveti yiyen polis hastanelik oldu!
Kakhovka barajının yıkıldığı Ukrayna aylarca susuz kalabilir!
Kakhovka barajının yıkıldığı Ukrayna aylarca susuz kalabilir!
Eski İngiltere Başbakanı Johnson’un parlamentoyu “kasten” yanılttığı tespit edildi
Eski İngiltere Başbakanı Johnson’un parlamentoyu “kasten” yanılttığı tespit edildi
Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılığı ile karşı karşıya
Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılığı ile karşı karşıya
Son Haberler
MİT, kırmızı kategoride aranan MLKP sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, kırmızı kategoride aranan MLKP sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu başladı, öğrenciler sınavda
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu başladı, öğrenciler sınavda
Milli Savunma Bakanı Güler’den NATO Savunma Bakanları Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu
Milli Savunma Bakanı Güler’den NATO Savunma Bakanları Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu
FETÖ’nün güncel yapılanmasına yapılan operasyonala ağır darbe vuruldu
FETÖ’nün güncel yapılanmasına yapılan operasyonala ağır darbe vuruldu
Müslüman olan İngiliz: "Ben İslam'ı seçmedim, Allah beni seçti"
Müslüman olan İngiliz: "Ben İslam'ı seçmedim, Allah beni seçti"
Trump seçim propagandalarına başladı! Derin devleti tamamen yok edeceğim!
Trump seçim propagandalarına başladı! Derin devleti tamamen yok edeceğim!
Çok Okunanlar
Özgür Özel'den yer yerinden oynatacak Abdüllatif Şener açıklaması: "İçim acıyarak, kanım donarak izledim"
Özgür Özel'den yer yerinden oynatacak Abdüllatif Şener açıklaması: "İçim acıyarak, kanım donarak izledim"
Bakan Tunç: "Darbe Anayasası ile yönetilmek bu devirde yakışmıyor bize"
Bakan Tunç: "Darbe Anayasası ile yönetilmek bu devirde yakışmıyor bize"
Cem Uzan aktif siyaseti bıraktığını açıklayarak çok konuşulacak açıklamalar yaptı
Cem Uzan aktif siyaseti bıraktığını açıklayarak çok konuşulacak açıklamalar yaptı
Erdoğan İstanbul'u istiyor, İmamoğlu'na Fetret devri göndermesi
Erdoğan İstanbul'u istiyor, İmamoğlu'na Fetret devri göndermesi
Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor! Yeni yasa tasarısında uzlaşıldı
Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor! Yeni yasa tasarısında uzlaşıldı
Putin'den ürkütücü açıklama : 'Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak'
Putin'den ürkütücü açıklama : 'Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak'
Yorumlananlar
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi