Abdüllatif Şenerin açıklamaları CHP camiasını ayağa kaldırdı, Yılmaz Özdil deliye döndü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini, cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde ise geçersiz oy kullandığını açıkladı.

Şener ayrıca 14 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'den istifa ettiğini de belirtti. Şener'in 23 Mayıs'ta CHP'den istifa ettiği de ortaya çıktı.

Bu açıklamaları büyük yankı bulan Şener'in ikinci tur seçiminde geçersiz oy kullandığına dair açıklaması ise kısa sürede çürütüldü. Oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmadı.

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KILIÇDAROĞLUNA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yılmaz Özdil, CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener üzerinden Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püskürdü.

Özdil sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Varlığıyla onur duyduğumuz Hüsnü Bozkurt'un üstünü çizeceksin, Atilla Kart'ı dışlayacaksın, onların yerine bunu Konya'ya liste başı yapacaksın… Guguk kuşu gururla sunar!" ifadelerini kullandı.

GUGUK KUŞU GURURLA SUNAR

Ayrıca Özdil, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Bülent Kuşoğlu için de Kılıçdaroğlu'na sert çıkarak "CHP adına konuşarak 'Biz partililer olarak Kılıçdaroğlu'nu yeniden aday göstereceğiz' diyen kişi ise guguk kuşu tarafından CHP genel başkan yardımcısı yapılmadan önce, Abdüllatif Şener'in partisinde Abdüllatif Şener'in yardımcısıydı iyi mi?" dedi.

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