CHP'de koltuğa bir aday daha! Görevden kaçınmam!

28 Mayıs'ta hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu için çanlar çalmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna bir talip daha çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görevden kaçınmam dedi.

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CHP'de koltuğa bir aday daha! Görevden kaçınmam!

Son olarak, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yenilgiye uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm eleştirilere rağmen istifa etmeyeceğini beyan etti.

CHP lideri, son 12 seçimden de mağlup ayrıldıktan sonra bile, istifa çağrılarına kulaklarını tıkayarak, yakın zamanda katıldığı canlı yayında tekrar genel başkanlık için aday olacağının sinyallerini verdi.

CHP'de koltuğa bir aday daha! Görevden kaçınmam!

DEĞİŞİMİN ÖNÜNDE DURMAMALI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP liderine yönelik ilk tepkiyi gösterdi. Ancak son günlerde CHP Grup Başkanı Özgür Özel de isyan bayrağını açarak tepkisini dile getirdi. Özel, "CHP'de değişim olmalı, Kılıçdaroğlu bu değişimin önünde durmamalı" şeklinde konuştu ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Özel'e genel başkanlığın da dahil olup olmadığı sorulduğunda, "Dahil" yanıtını verdi.

CHP'de koltuğa bir aday daha! Görevden kaçınmam!

KOLTUĞA BİR TALİP DAHA

İmamoğlu ve Özel'in ardından koltuğa bir talip daha çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kimse cesaret göstermezse böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam." diyen Özcan, "Hiçbiri, 'biz yokuz' derse, siyasi tarih, 'bu görevi sana yüklüyorum' derse ben kaçınmam." ifadelerini kullandı.

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