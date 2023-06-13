Ebru Şallı'nın eşi göz altına alında, kendisinin de göz altına alındı iddiaları için açıklama yaptı

Eşi Uğur Akkuş dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan ünlü manken Ebru Şallı, kendisinin gözaltına alındığı şeklinde çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HEMEN BURADAN SİZE VİDEO ÇEKMEK İSTEDİM"

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, İstanbul'da gözaltına alındı. Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenilirken, Ebru Şallı ise sosyal medyadan bir video paylaştı. Görüntülü açıklamasında kendisinin gözaltına alınmadığını söyleyen Ebru Şallı, "Hemen buradan size video çekmek istedim. 1 saat evvel gibi "Ebru gözaltına alındı" gibi bir haber çıkmış. Böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımız da yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti, onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım" dedi.

Haberin Devamı

Müge Anlı'da büyük şok! Günlerdir yayına çıkmıyordu: Rahmi Özkan için flaş gelişme

İbrahim Tatlıses ateş püskürdü! Benim gençliğim yanmış!

Kızılcık Şerbeti'nin başrolü gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı, İlk kare geldi!

Ünlü şovmen yeni saç tarzı ile dikkatleri üzerine çekti

Merve Dizdar ve Melek Mosso'ya tepkiler sürüyor! "Sınıfın ispiyoncu çocukları"