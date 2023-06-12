İbrahim Tatlıses ateş püskürdü! Benim gençliğim yanmış!

Nisan ayında İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan ünlü Folkart Sitesi, henüz sebebi belirlenemeyen bir yangınla karşı karşıya kaldı. Yangın büyük bir felakete sebep oldu ve site neredeyse tamamen yanarak zarar gördü. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bu sitede bulunan dairesi yangında alevlere teslim oldu. Neyse ki, Tatlıses yangın sırasında evde değildi, bu sayede daha büyük bir facia önlenmiş oldu.

Tatlıses site yönetimine ateş püskürdü:

Tatlıses açıklamasında, "Herkes geçmiş olsun. Eviniz yanmış; ben diyorum evimiz yansa iyi benim gençliğim yandı 45 senede aldığım ödüllerim yandı ev neki 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller yandı. Hâlâ siteyi yapanlar suçlu olduğu halde maliklerden nasıl para alırızın peşinde! Ben 5 kuruş vermem" dedi.

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Herkes geçmiş olsun eviniz yanmış ben diyorum evimiz yansa iyi benim gençliğim yandı 45 senede aldığım ödüllerim yandı ev neki 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller yandı hala siteyi yapanlar suçlu olduğu halde maliklerden nasıl para alırızın peşinde ! ben 5 kuruş vermem — İbrahim Tatlıses (@imparatoribo) June 11, 2023

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