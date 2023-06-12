İstanbul uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! Tam 530 kilogram!

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan bilgilere göre toplamda 530 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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İstanbul uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! Tam 530 kilogram!

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele ekipleri, zehir satıcılarına göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda tamamıyla 530 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiğini ifade etti.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin sabır, gayret ve azimle 2 aydır devam eden takip sonucu gerçekleşen operasyonda; araçtan araca nakledildiği sırada Silivri'de 227 kilogram, Başakşehir'de 303 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum."

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