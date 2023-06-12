AK Partili Belediye Başkanı tabanı rahatsız eden bir harekete imza attı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, milyonlarca vatandaşın tepkisine aldırmadan 11 Haziran akşamı Mosso'yu sahneye çıkardı ve kendi seçmenine meydan okurcasına birlikte şarkı söyledi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy vermiş kadınlara yönelik küfürlü mesajları destekleyen Mosso, konserde özür diledi.

Mosso'dan özür mesajı

Tepki çeken paylaşımla ilgili özrünü yineleyen Mosso, şunları söyledi:

"Hemen bir konuya değinip güzelce sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm.. Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Biz Türk milleti olarak birbirini seven, dostluklarına güvenen, kardeşçe yaşayan, barış içinde yaşayan mükemmel bir millet olmaya devam edeceğiz. O yüzden hepinizi çok seviyorum geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başkanımıza bu güzel festivali asla hiçbir şeyin gölgesinde bırakmadan muhteşem bir şekilde devam ettirdiği için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum." Haberin Devamı

AK Partili Başkan Skandal Bir Harekete İmza Attı: Kiraz Festivali'nde Melek Mosso İle Sahneye Çıktı

57.Tekirdağ Kiraz Festivali'nde, Melek Mosso'nun (Melek Davarcı) konserinin iptal edilmesi yönündeki uyarılara rağmen, AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, dikkate almayarak şarkıcıyla birlikte sahneye çıktı.

Her iki taraf da ellerinde Türk bayraklarıyla 'Bir Başkadır Benim Memleketim' adlı şarkıyı söylerken, tepkileri azaltmaya çalıştı. Ancak, Yüksel'in Mosso'yla sahne paylaşması, AK Parti tabanında büyük bir tepkiyle karşılandı. Özellikle Mosso'nun AK Partililere yönelik küfürlü mesajlarıyla gündeme gelmesi, bu hareketin daha da skandal bir boyut kazanmasına neden oldu.

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Festival öncesi yapılan uyarılar ve eleştirilere rağmen, Yüksel'in Mosso'yla sahneye çıkarak bu konuda duyarsız kalması, halk arasında büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda. Özellikle AK Parti seçmeni, böyle bir hareketin partiye zarar vereceğini ve parti disiplinini zedeleyeceğini belirtiyor.

Melek Mosso, AK Partili Kadınlara Yönelik Çirkin Paylaşımı Onayladı

Melek Mosso, AK Parti'li kadınlara yönelik "or..pu" şeklinde hakaret eden ve "muhalif teyze" olarak bilinen bir kişiyi desteklemesiyle gündeme geldi. Mosso, 28 Mayıs'ta oy kullanmaya giderken, söz konusu hakareti onayladığını göstermek için aynı renkte tülbent ve gözlük takarak provokatif bir şekilde hareket etti.

Bu paylaşım büyük tepkilere yol açtı ve Mosso, gelen eleştiriler üzerine yaptığı özür açıklamasında bunun "basit bir şaka" olduğunu iddia etti. Ancak, bu açıklama da tepkileri yatıştırmakta yetersiz kaldı.

Melek Mosso'nun AK Parti'li kadınlara yönelik küfürlü paylaşıma verdiği destek ve ona sahne alan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in desteği sosyal medyanın gündemine oturdu. Konser sonunda samimi bir şekilde Mosso'yu kucaklayan Yüksel, aniden sosyal medyanın dikkatini çekti. Yüksel'in neden Mosso'yu koruduğu, Cumhur İttifakı tabanından gelen uyarıları neden dikkate almadığı ve bu cesaretin arkasında kimlerin olduğu henüz bilinmiyor.

AK Parti Belediye başkanı açıklama yaptı

Cüneyt Yüksel' "57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalimizi, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin pekiştiği çoşkulu bir geceyle tamamladık. Bu birlikteliğe gölge düşmemesi için ayrıntılı açıklamamı yarın siz kıymetli kamuoyu ile paylaşacağım. Hepinize hayırlı geceler dilerim." açıklamasında bulundu.

57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalimizi, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin pekiştiği çoşkulu bir geceyle tamamladık.



Bu birlikteliğe gölge düşmemesi için ayrıntılı açıklamamı yarın siz kıymetli kamuoyu ile paylaşacağım.



Hepinize hayırlı geceler dilerim. pic.twitter.com/dNYuGlxmjH — Cüneyt Yüksel (@CuneyttYuksell) June 11, 2023

Son günlerde gündemi yersizce meşgul ettiğini ifade eden Mosso, şöyle konuştu:

"Sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim."

"Dostumuzun hatalarını örtmeliyiz ki güçlü olalım"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, birlik ve beraberlikle yürünerek büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşılabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"İstediğimiz şey büyük ve güçlü bir Türkiye ise, tüm renklerimizi zenginliğimiz olarak görmeliyiz. Birbirimizin hatalarını özür dileme ve affetme üzerine kurulu bir anlayışla kapatmalıyız. Dostumuzun hatalarını örtmeliyiz ki güçlü olalım. Gençler, bizim bir hedefimiz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksınız' demiştir.

Cumhurbaşkanımız bize bir hedef gösterdi, 'Büyük ve güçlü Türkiye olacağız' dedi. Bu ancak birlik ve beraberlik içinde başarılabilir. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Roman yok; burada sadece büyük ve güçlü Türkiye var. Hatalarımızı kabul edip özür dileyeceğiz. Özür dileyenleri kucaklayacağız. Bu milletin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."

Yüksel, konser sonrasında Melek Mosso'ya bir jest yaparak kiraz armağan etti.

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