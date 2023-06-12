Eski İtalya Başbakanı Berlusconı hayatını kaybetti!

İtalya'nın siyasi rejimleri dönemlerinde hariç tutulursa, en uzun süre iktidarda kalan kişi Silvio Berlusconi olarak bilinir. O, başbakanlık görevinin yanı sıra müteahhitlik, medya patronluğu, ülkenin en zengin insanı ve AC Milan kulübünün başkanlığı gibi birçok unvana sahiptir.

Berlusconi'nin hikayesi, 1936 yılında Milano'da başlamıştır. Babası bir bankacı, annesi ise ev hanımıydı. O, hareketli bir çocukluk geçirdi ve Milano Üniversitesi'nde Hukuk okudu. 1961 yılında, reklamcılığın yasal yönleri üzerine bir tez yazarak onur derecesiyle mezun oldu. Medya alanına olan ilgisi o yıllarda ortaya çıkmıştı, ancak sektöre adım atmadan önce zenginlik yolunda ilerlemesi gerekiyordu.

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Berlusconi, kariyerine müteahhit olarak başlayarak İtalya'nın en zengin insanı olma yolunda ilerledi. 1960'ların sonlarında Milano'nun doğusunda 4000 konuttan oluşan Milano Due projesini inşa etti. İlerleyen yıllarda da birçok inşaat projesine imza attı.

1973 yılında, medya dünyasına adım atarak TeleMilano adında küçük bir kablolu televizyon şirketi kurdu. Bu şirket, Milano'nun batısında bulunan Segrate bölgesindeki konutlara hizmet veriyordu ve aynı zamanda İtalya'nın ilk özel televizyon kanalıydı. TeleMilano'nun başarısıyla birlikte medya işine daha da odaklandı ve 1978 yılında Fininvest adlı ilk medya grubunu kurdu.

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1986 yılında, büyük bir yatırım yaparak dünyaca ünlü İtalyan futbol kulübü AC Milan'ı satın aldı. Berlusconi'nin başkanlık yaptığı dönem boyunca Milan, büyük başarılara imza attı, kupalarla müzesini doldurdu ve dünyanın en ünlü futbolcularını kadrosuna kattı. Milan, Berlusconi'ye olan sempatiyi artırdı ve onu herkes tarafından tanınan bir isim haline getirdi.

HIZLA YÜKSELDİ

Berlusconi, yıllar ilerledikçe işini ve servetini büyütmeye devam etti. 1993 yılında Mediaset'i kurarak medya imparatorluğunu ilan etti.

Bu gücü arkasına alarak siyasete atıldı ve aynı zamanda yıldızı parlamaya başladı. Ocak 1994'te kurduğu Forza Italia partisiyle İtalyan siyasetinin ön saflarına hızla yükseldi. Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve 1994 İtalya genel seçimlerinin ardından koalisyon hükümeti kurarak başbakan oldu.

Ancak Berlusconi'nin kabinesi, koalisyon partileri arasındaki iç anlaşmazlıklar nedeniyle dokuz ay sonra çöktü. 1996 İtalya genel seçimlerinde tekrar aday oldu, ancak Romano Prodi'ye karşı kaybetti. Ancak 2001 yılında istediğini elde etti.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İNSANLARI LİSTESİNE GİRDİ

Berlusconi, seçimlerden zaferle çıkarak Başbakanlık koltuğuna oturdu ve 2006 yılına kadar geçen 5 yıl içinde 2 hükümet kurdu. 2006'daki seçimlerde mağlubiyet yaşadı, ancak 2008'deki seçimlerde yeni bir zafer elde etti ve 8 Mayıs 2008'de bir kez daha Başbakan olarak yemin etti.

Berlusconi o kadar ünlü hale gelmişti ki, bir derginin "Dünyanın En Güçlü İnsanları 2019" listesinde 12. sırada yer aldı.

Avrupa borç krizi ve artan mali sorunlarla boğuşan İtalyan ekonomisi içinde, Berlusconi'nin hükümeti azınlığa düştü ve Parlamentodaki sert tartışmalar ve anlaşmazlıklar sonucunda 2011 yılında başbakanlık macerası sona erdi.

Haziran 2013'te girdiği seçimde istediğini elde edemedi ve siyasi yenilgiyi yargı süreçleri izledi. 1 Ağustos 2013'te Berlusconi, vergi sahtekarlığı suçundan mahkum oldu. Üç yılı affedilen dört yıl hapis cezası ve iki yıl kamu görevi yasağı Yüksek Yargıtay tarafından onaylandı. Ancak 70 yaşını aşmış olduğu için doğrudan hapis cezasından muaf tutuldu ve cezasını ücretsiz sosyal toplum çalışması yaparak çekti.

Ocak 2019'da İtalya'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday oldu. Forza Italia, tarihinin en kötü sonucunu aldı, ancak Berlusconi, meclisin en yaşlı üyesi olarak parlamentoya geri döndü. 2022 İtalya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde potansiyel bir aday olarak görüldü, ancak seçimi Sergio Mattarella kazandı.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ

Türkiye-İtalya ilişkileri genellikle sorunsuz olarak tanımlanmasına rağmen, Berlusconi dönemlerinde iki ülkenin daha da yakınlaştığı zamanlar oldu. Recep Tayyip Erdoğan ve Silvio Berlusconi, birbirlerine "dost" olarak hitap ettiler.

Berlusconi, 2003 yılında Bilal Erdoğan'ın nikah şahitliğini yapmış ve 2018 yılında seçimi kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yemin törenine bizzat katılmıştı.

Ancak, 5 Nisan 2023 tarihinde Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılan Berlusconi, lösemiye bağlı bir enfeksiyon tedavisi gördü ve yoğun bakıma alındı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, 86 yaşındaki siyasetçinin "kronik bir lösemi hastalığı olduğu, ancak akut olmadığı" belirtildi.

Berlusconi'nin boşanmayla sonuçlanan iki evliliğinden 5 çocuğu bulunuyordu.

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