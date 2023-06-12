MEB açıkladı: Görevde Yükselme Sınavı’ı ücretsiz!

Milli Eğitim Bakanlığınca görevde yükselme ve unvan değişikliği çerçevesinde şube müdürlüğü kadrosu için yapılacak personel sınavından ücret alınmayacağı duyuruldu.

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MEB açıkladı: Görevde Yükselme Sınavı’ı ücretsiz!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca görevde yükselme ve unvan değişikliği çerçevesinde şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için belirlenen 57 kontenjan için başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında tamamlandı.

MEB açıkladı: Görevde Yükselme Sınavı’ı ücretsiz!

Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar 9 Haziran'da ilan edilirken; kılavuza göre sınava girecek adayların başvuru ücretini bugün yatırmaları gerekiyor.

"Sınava girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni bir karar aldıklarını belirterek, "Kılavuza göre sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu. Ancak bir karar aldık; şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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KAYNAK: İHA

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