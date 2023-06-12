İtalya da camileri konu alan yeni kanun teklifi Müslüman topluluk tarafından büyük tepki çekti

İtalya'da hükümetin büyük ortağı olan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi tarafından hangar ve garajların cami olarak kullanılmasının yasaklanmasına dair bir kanun teklifi sunulması, ülkede tartışmalara yol açtı.

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İtalya da camileri konu alan yeni kanun teklifi Müslüman topluluk tarafından büyük tepki çekti

İtalya'da sağ koalisyonun büyük ortağı olan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin, hangar ve garajların cami olarak kullanılmasını yasaklamayı hedefleyen bir yasa teklifi, tartışmalara neden oldu. Bu teklif özellikle İslam dinini takip eden Müslümanları etkileyeceği için tepkilere yol açmıştır. İtalya'da resmi düzeyde devletle anlaşması bulunmayan dinlere yönelik daha fazla kısıtlama getirilmesini amaçlayan bu teklif, anayasal haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. İtalyan basınında, "Endüstriyel depolarda, garajlarda camiye yer yok" cümlesiyle yer bulan kanun teklifi tartışmaları alevlendirdi.

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En çok Müslümanlar etkilenecek

Söz konusu teklif, İtalyan anayasasının Katolik olmayan her türlü din ve mezhebin İtalyan devletiyle ilişkilerini düzenleyen bir anlaşması olması gerektiğine ilişkin maddesine atıfla resmi düzeyde devletle anlaşması bulunmayan dinin ibadethanelerine daha fazla kısıtlama getirmeyi amaçlıyor.

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Anayasaya aykırı olduğu iddiası

İtalya'da Müslüman nüfusun yaklaşık 2,8 milyon olduğu düşünüldüğünde, Müslüman topluluklar ve sol partiler bu kanun teklifine tepki göstermiştir. Muhalefet partileri, teklife karşı olduklarını belirterek anayasaya aykırı olduğunu vurgulamış ve daha fazla inceleme için ek süre talep etmiştir. Yeşil ve Sol İttifak'ın Temsilciler Meclisi Başkanı, kanun teklifinin anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek müdahale çağrısında bulunmuştur.

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Bu kanun teklifi, İtalya'da İslam'ı marjinalleştirmeye yönelik anayasaya aykırı bir girişim olarak değerlendirilmiştir. 2012 yılında İtalya devleti ve İtalya'daki Müslüman topluluklar arasında bir anlaşma imzalanmasının yakın olduğu ancak gerçekleşmediği de haberlerde yer almıştır. İtalya'daki Arap Toplumu Birliği'nden Fuad Aodi ise İtalya'daki Müslümanların devletle anlaşma imzalamada zorluk çektiğini, çünkü İslam dininde tek bir temsilci olmadığını belirtmiştir.

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