İstanbul Boğazı'nda korkutan Olay: Yat su aldı, anında müdahale edildi

İstanbul Boğazı gezisi sırasında içerisinde 15 yolcunun bulunduğu yat su almaya başladı.

YAYINLAMA
Google News

İstanbul Boğazı gezisi sırasında içerisinde 15 yolcunun bulunduğu yat su almaya başladı. Bebek iskelesine yanaşan yatta bulunan yolcular tahliye edildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Bebek iskelesinden Boğaz'a açılan bir yatta meydana geldi. İddialara göre, 15 yolcusuyla Bebek'ten Boğaz'a açılan kiralık yatın kaptanı yatın su aldığını fark etti. Kaptan, yatı Bebek iskelesine yanaştırdı. İskelede 15 yolcu tahliye edilirken, yat ise yarıya kadar sulara gömüldü. Olay yerine çağrılan vinç ile yat battığı yerden yarım metre kaldırılarak, içine dolan sular boşaltıldı.

İstanbul Boğazı'nda korkutan Olay: Yat su aldı, anında müdahale edildi

İstanbul Boğazı'nda korkutan Olay: Yat su aldı, anında müdahale edildi

İstanbul Boğazı'nda korkutan Olay: Yat su aldı, anında müdahale edildi

Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış sokakları göle çevirdi, halk zor durumda kaldıAnkara'yı etkisi altına alan sağanak yağış sokakları göle çevirdi, halk zor durumda kaldı

Taksim Meydanı’nda seyir halindeki araç bir anda alev aldıTaksim Meydanı’nda seyir halindeki araç bir anda alev aldı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Kılıçdaroğlu'nun organize olamamasını eleştirdiCHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Kılıçdaroğlu'nun organize olamamasını eleştirdi

Evini günübirlik kiraya verenlere polis operasyon yaptı, 100 bin Tl'den fazla ceza kesildiEvini günübirlik kiraya verenlere polis operasyon yaptı, 100 bin Tl'den fazla ceza kesildi

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği an geldi: 2022-2023 Eğitim öğretim yılında tatil bu haftaÖğrencilerin sabırsızlıkla beklediği an geldi: 2022-2023 Eğitim öğretim yılında tatil bu hafta

MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."

İETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranındaki artış dudak uçuklatıyorİETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranındaki artış dudak uçuklatıyor

İnşaatta hız rekorları: Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutlar yükseliyorİnşaatta hız rekorları: Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutlar yükseliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan geçiş hakkındaki yeni düzenlemeleri paylaştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan geçiş hakkındaki yeni düzenlemeleri paylaştı.

ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söylediABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söyledi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taksim Meydanı’nda seyir halindeki araç bir anda alev aldı
Taksim Meydanı’nda seyir halindeki araç bir anda alev aldı
Evini günübirlik kiraya verenlere polis operasyon yaptı, 100 bin Tl'den fazla ceza kesildi
Evini günübirlik kiraya verenlere polis operasyon yaptı, 100 bin Tl'den fazla ceza kesildi
MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."
MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."
Korucu babasını öldüren çocuk, tutuklandı!
Korucu babasını öldüren çocuk, tutuklandı!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmada konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmada konuştu
Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış sokakları göle çevirdi, halk zor durumda kaldı
Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış sokakları göle çevirdi, halk zor durumda kaldı
İstanbul Boğazı'nda korkutan Olay: Yat su aldı, anında müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda korkutan Olay: Yat su aldı, anında müdahale edildi
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Kılıçdaroğlu'nun organize olamamasını eleştirdi
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Kılıçdaroğlu'nun organize olamamasını eleştirdi
Eskişehir'de sara krizine giren sürücü hakimiyetini kaybederek trafik kazasına neden oldu
Eskişehir'de sara krizine giren sürücü hakimiyetini kaybederek trafik kazasına neden oldu
Teröre bir darbe daha! Kaçarken yakalandılar!
Teröre bir darbe daha! Kaçarken yakalandılar!
Çok Okunanlar
Avrupa'nın en büyüğü İngiltere ekibi Manchester City oldu
Avrupa'nın en büyüğü İngiltere ekibi Manchester City oldu
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Kılıçdaroğlu'nun organize olamamasını eleştirdi
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Kılıçdaroğlu'nun organize olamamasını eleştirdi
İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı
İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı
İETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranındaki artış dudak uçuklatıyor
İETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranındaki artış dudak uçuklatıyor
Kastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi Yarattı
Kastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi Yarattı
Kapıkule sınırında 1 milyon liralık operasyon! Ülkeye giriş yapan yolcu otobüsü takibe alındı
Kapıkule sınırında 1 milyon liralık operasyon! Ülkeye giriş yapan yolcu otobüsü takibe alındı
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek