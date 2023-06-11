ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söyledi

ABD'li senatör Chuck Schumer, Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı. Schumer, Türkiye'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki saldırganlığına karşı, Washington'un mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini savundu.

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ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söyledi

"TÜRKİYE KÜRESEL BİR TEHDİTTİR"

Yunanistan'ın en önemli gazetesi Kathimerini'ye göre; Demokrat Partili Senatör Schumer, "Türkiye küresel istikrar için büyük bir tehdittir. ABD'nin küresel kurallara ve uluslararası düzene saygı duyması konusunda Türkiye'ye güvenmesi gerektiği fikri, sadece tehlikeli değil aynı zamanda bizim ve müttefiklerimizin güvenliğini de tehlikeye atıyor" dedi.

ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söyledi

"TÜRKİYE'Yİ İŞLEYEBİLECEĞİ BİR SUÇTAN SORUMLU TUTMAK İÇİN DİPLOMATİK GİRİŞİMLERDE BULUNMALIYIZ"

ABD ve uluslararası toplumun, Türkiye'nin işleyebileceği "herhangi bir suçtan sorumlu tutulmasını sağlamak" için diplomatik adımlar atması gerektiğini kaydeden Schumer, "ABD'nin ve uluslararası toplumun, Türkiye'yi, işleyebileceği olası suçlardan sorumlu tutmak için diplomatik girişimlerde bulunması gerektiğine yürekten inanıyorum. F-16 satışının sonuçlarını ve bunun ABD ile müttefiklerimizin çıkarlarına uygun olup olmadığını değerlendirmek ABD Kongresi'nin işidir" diye konuştu.

ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söyledi

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