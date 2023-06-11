Evini günübirlik kiraya verenlere polis operasyon yaptı, 100 bin Tl'den fazla ceza kesildi Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İncivez Mahallesi'nde kayıtsız kiralanan evlere yönelik denetimlerde 4 daire sahibine toplam 238 bin 856 TL para cezası kesildi.