Evini günübirlik kiraya verenlere polis operasyon yaptı, 100 bin Tl'den fazla ceza kesildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İncivez Mahallesi'nde kayıtsız kiralanan evlere yönelik denetimlerde 4 daire sahibine toplam 238 bin 856 TL para cezası kesildi.

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Evini günübirlik kiraya verenlere polis operasyon yaptı, 100 bin Tl'den fazla ceza kesildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İncivez Mahallesi'nde kayıtsız kiralanan evlere yönelik denetimlerde 4 daire sahibine toplam 238 bin 856 TL para cezası kesildi.

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İncivez Mahallesi'nde güvenliğin sağlanması, aranan şahıslar, kayıtsız kiralanan günübirlik evlere yönelik "Huzur 67" uygulaması yapıldı. Uygulama sırasında kayıtsız kiraya verilen günübirlik 4 daire tespit edilerek, sahiplerine toplam 238 bin 856 TL para cezası kesildi. Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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Günlük Kiralık Ev Yasal mı ?

  • Yayınlanacak genelgede ana şart günlük kiralık ev işi yaptığınız binada, kat maliklerinin oy birliği ile iznini almanız gerek. Tek bir kat maliki bile ben oturduğum binada günlük kiralık ev işi yapılmasına müsaade etmiyorum derse ruhsat alamazsınız.
  • İşin diğer önemli bir boyutu sektörün oluşturduğu kayıt dışı ekonomi ve devletin uğradı maddi zarar. Günlük kiralık ev işi yapan herkes maliyeye kaydını yaptıracak, yaptırmayanlara ciddi cezalar uygulanacak.
  • Evlerin hijyen durumu ve bu evlerde çalışıp temizliğini yapan personelin sağlık durumunun denetlenmesi sağlanacak.
  • Ve gene en önemli konulardan biri olan kimlik bildirme kanununa uyulacak. Yani maliyeye kaydını yaptırıp, konaklama işi yaptığınız daireyi her kime kiraya veriyorsanız kimlik kaydını yapmak zorundasınız.

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