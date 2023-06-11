Taksim Meydanı’nda seyir halindeki araç bir anda alev aldı

Taksim Meydanı'nda seyir halindeki araç bir anda alev aldı. Çevredeki esnafın müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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Taksim Meydanı'nda seyir halinde olan bir araç aniden alev aldı. Çevredeki esnafın hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, araçta yapılan incelemeler sonucunda yangının motor kısmındaki bir arıza nedeniyle çıktığı belirlendi.

Motor Arızası Yangına Sebep Oldu

Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 34 PN 6436 plakalı araç seyir halindeyken aniden alev aldı. Çevrede bulunan esnafın hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri ve trafik polisleri olay yerine gelerek detaylı incelemelerde bulundu ve aracın motor kısmında meydana gelen bir arıza sonucunda yangının çıktığını tespit etti.

Esnafın Hızlı Müdahalesi Hayat Kurtardı

Yangına müdahale eden vatandaşlardan Yaşar Güven, olayı şu şekilde anlattı: "Biz tezgahımızın başındayken aracın dumanlar çıkarmaya başladığını gördük. Ardından aniden alev aldı. Hemen yangın tüplerini getirip müdahale ettik ve yangını kontrol altına aldık. Şükürler olsun, yangın büyümeden söndürüldü. Olayın ardından kalabalık bir grup toplandı. İçeride iki kadın vardı, hemen sağ tarafa çekip itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri geldi ve soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir sıkıntı olmadı, şükürler olsun."

Soruşturma Devam Ediyor

Araçtan çıkan ve büyük panik yaşayan iki kadın polis merkezine götürülerek ifadeleri alınacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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