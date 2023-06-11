İnşaatta hız rekorları: Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutlar yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının hızla yükseldiğini anlatan bir paylaşım yaptı.

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İnşaatta hız rekorları: Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutlar yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının hızla yükseldiğini açıkladı. Bakan Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, afet konutlarının yapımının devam ettiğini ve hızla ilerlediğini belirtti. Depremden etkilenen 11 ilde, geçici barınma ve iş yerlerinin kurulumunun yanı sıra kalıcı konutların da inşasına hızla devam edildiği ifade edildi.

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Bakan Özhaseki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, bu depremin bin yıllık medeniyetin karşılaştığı en büyük afet olduğunu ifade etti. Deprem sonucunda 11 ilde 680 bin konutun yıkıldığı, 170 bin iş yeri, depo, ahır ve köy evinin zarar gördüğü belirtildi. Bakan Özhaseki, yapılması gereken ev ve iş yerlerinin toplamda 850 bin olduğunu ve bu yapıların maddi zararının yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesinde 11 ilde kalıcı konutların yapımına başlandığı ve bu konutların hızla yükseldiği belirtildi. Toplamda 456 bin 770 kalıcı konutun yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, depremden etkilenen 10 ilde 143 bin 271 köy evi yapılacağı ve inşa sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki iş yerlerinin yapımına da önem verdiklerini belirterek, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep İslahiye'de toplamda 936 iş yerinin inşa çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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Bakan Özhaseki, depremzedelerin mağdur olmadan güvenli ve sağlam konutlara kavuşmaları için yeni formüller üzerinde çalıştıklarını ve bu formüllerin uygulanmasıyla evlerin daha kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Toplamda 600 bin 41 afet konutunun yapılacağı ve depremzede hak sahiplerine teslim edileceği bilgisi paylaşıldı.

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